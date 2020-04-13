Карантин с пользой: чистим энергетику дома и избавляемся от ментальных преград

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это замедлиться и переждать дома, пока буря не закончится. А чтобы провести карантин с пользой, можно за это время очистить энергетику и освободиться от ментальных преград.

В ситуации угрозы коронавируса всем нелегко: каждый день мы читаем тревожные новости, меняется привычный уклад жизни, многие находятся в режиме самоизоляции, которую не так-то просто пережить даже с близкими людьми. Все это вынуждает погрузиться в переживания, засоряет нашу ауру и энергетику дома ментальной и эмоциональной грязью. И все это следует очищать от негатива, чтобы не болеть и не притягивать в жизнь негативные события.

Как очистить дом от негатива?

В режиме самоизоляции дом можно сделать местом силы. Для этого стоит провести энергетическую чистку. В том, чтобы избавиться от скопившегося негатива, нет ничего сложного. Любая хозяйка может справиться с этой задачей. Чистка дома во многом напоминает привычную всем генеральную уборку, но у нее есть несколько важных правил.

Специалисты-биоэнергетики советуют проводить ее не меньше 3 раз в год. Также не стоит проводить очищение дома в Новолуние, а также в первые дни растущей Луны.

Энергетическая чистка дома

1. Начните с себя. Очищение дома от ментальной грязи требует подготовки. Для начала необходимо обнулить свой «внутренний негатив», очистить свою энергетику. Любые переживания напрямую связны с негативным мышлением. Их нужно выявить и обезвредить. Важно понять, что прячется за дурным настроением. Это не просто эмоция, а негативный блок, мешающий счастливой жизни. Направьте на него свое внимание и посыл освобождения. Можно использовать медитацию очищения, чтение мантр или молитв.





2. Переберите вещи, избавьтесь от хлама. Второй шаг в лечении дома — ревизия вещей и освобождение пространства. Вещи, которые мы не используем или используем не по назначению, считаются приманкой для внешнего негатива. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбросить или раздать ненужные вещи тем, кто в них нуждается. Освободившись от лишнего, вы можете убить сразу двух зайцев: очистить пространство для чего-то нового и сделать кому-то подарок.

3. Вымойте пол и вытрите пыль. Самый эффективный способ нейтрализовать негатив — вымести его веником и вымыть водой. Когда речь идет об особенной, ментальной грязи, специалисты активно советуют использовать морскую или поваренную соль (всего 5-6 столовых ложек на уборку). Она помогает очистить пространство как физически, так и энергетически. Кроме того, при помощи соли можно поставить мощную энергетическую защиту.

4. Окурите дом. После влажной уборки вы окажетесь на финишной прямой. Осталось только окурить дом и окропить его святой водой. Для окропления можно использовать веточку зверобоя или комнатный опрыскиватель для цветов. По часовой стрелке обойдите все комнаты, начиная с входной двери, и опрыскайте каждый угол.

После зажгите любую ароматическую палочку или свечу, чтобы наполнить дом светлой, чистой энергией. Для достижения большего эффекта вы можете пройтись с ней по всем комнатам, представляя, как вместе с дымом из вашего дома уходят печали, горести, беды и скандалы, а на их место приходят счастье, процветание и благополучие.