Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет

Вадим Карасев

Кадр: Anatoly Kashpirovskiy / YouTube

Советский и российский экстрасенс Анатолий Кашпировский начал проводить в интернете «оздоровительные сеансы», похожие на те, что проходили на телевидении в прошлом. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

Эфир прошел 9 апреля, Кашпировский посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Он обращался напрямую к зрителям. Во время прямого эфира он в том числе давал свои пояснения по поводу «исцеления». «Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии», — говорил экстрасенс, обращаясь к больным.

Врач-психотерапевт вел собственную программу на канале Центрального телевидения СССР, в ходе которой он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний. «Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира», — сказал Кашпировский во время недавней трансляции в интернете.

Он заверил, что о нем «можно думать что угодно», но «имеется самый сильный аргумент — факты», опубликованные на его сайте. «Сегодня вы мои ученики. Не только сегодня, но и завтра, и последующие годы», — утверждал экстрасенс в онлайн-эфире.

Кашпировский получил популярность в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В 2018 году он подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против руководства Первого канала. Он требовал 500 тысяч рублей из-за передачи «Вечерний Ургант», в одном из выпусков которой на коллаже его лицо наклеили на фотографию кота-«экстрасенса».