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Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом

Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом

Ровно год прошел с тех пор, как 46-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 26-летним Питом Дэвидсоном, и вот теперь, похоже, она снова не одна. Актриса проводит свободное время в компании 22-летнего канадского рок-музыканта Гуди Грейса. На прогулках они держатся за руки, что породило предположения о новом романе звезды.

Пасху, вероятно, Кейт и Гуди отпраздновали вместе, так как 12 апреля папарацци сфотографировал их на прогулке в Брентвуде, штат Калифорния. Первые слухи об их романе появились в январе, когда Бекинсейл и Грейс появились вместе на одной из светских вечеринок, но тогда они смешались с толпой гостей.


Кейт Бекинсейл


Гуди Грейс

Гуди на год старше единственной дочери Бекинсейл, 21-летней Лили Мо Шин. Предыдущие бойфренды Кейт были из той же возрастной категории: до романа с Питом Дэвидсоном актриса встречалась с 21-летним актером Мэттом Райфом и 30-летним комиком Джеком Уайтхоллом.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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