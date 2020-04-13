Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом

Вадим Карасев

Ровно год прошел с тех пор, как 46-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 26-летним Питом Дэвидсоном, и вот теперь, похоже, она снова не одна. Актриса проводит свободное время в компании 22-летнего канадского рок-музыканта Гуди Грейса. На прогулках они держатся за руки, что породило предположения о новом романе звезды.

Пасху, вероятно, Кейт и Гуди отпраздновали вместе, так как 12 апреля папарацци сфотографировал их на прогулке в Брентвуде, штат Калифорния. Первые слухи об их романе появились в январе, когда Бекинсейл и Грейс появились вместе на одной из светских вечеринок, но тогда они смешались с толпой гостей.





Кейт Бекинсейл





Гуди Грейс

Гуди на год старше единственной дочери Бекинсейл, 21-летней Лили Мо Шин. Предыдущие бойфренды Кейт были из той же возрастной категории: до романа с Питом Дэвидсоном актриса встречалась с 21-летним актером Мэттом Райфом и 30-летним комиком Джеком Уайтхоллом.







