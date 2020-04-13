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KFC выплатит тысячу долларов каждому заболевшему COVID-19 сотруднику в РФ

KFC выплатит тысячу долларов каждому заболевшему COVID-19 сотруднику в РФ
Сеть ресторанов быстрого питания KFC выплатит 1 тысячу долларов каждому заболевшему коронавирусом сотруднику ресторанов в России, говорится в сообщении компании.

“Российские сотрудники ресторанов KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, могут рассчитывать на единоразовую денежную компенсацию в размере 1000 долларов США в рамках глобальной инициативы материнской компании Yum! Brands”, - говорится в сообщении. Сегодня в российских ресторанах KFC работают более 30 тысяч сотрудников.

# Россия
По материалам: ria.ru

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