KFC выплатит тысячу долларов каждому заболевшему COVID-19 сотруднику в РФ

Лидия Мартынова

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выплатит 1 тысячу долларов каждому заболевшему коронавирусом сотруднику ресторанов в России, говорится в сообщении компании.

“Российские сотрудники ресторанов KFC, пострадавшие от коронавирусной инфекции, могут рассчитывать на единоразовую денежную компенсацию в размере 1000 долларов США в рамках глобальной инициативы материнской компании Yum! Brands”, - говорится в сообщении. Сегодня в российских ресторанах KFC работают более 30 тысяч сотрудников.