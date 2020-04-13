Коронавирус: в мире почти 1,8 млн заболевших, более 400 000 выздоровевших

Анастасия Иванова

По состоянию на утро 11 апреля, 1 776 157 человек в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 402 903, умерли 108 804. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.Больше всего зараженных в США: 529 740, в этой же стране больше всего летальных случаев заболевания: 20 602. Выздоровело в США 31 988 человек.Более 100 000 заболевших еще в четырех странах:- Испания - 163 027 заболело, 16 606 умерло, 59 109 выздоровело;- Италия - 152 271 заболел, 19 468 умерло, 32 524 выздоровело;- Франция - 130 730 заболело, 13 851 умер, 26 671 выздоровел;- Германия - 125 452 заболело, 2 871 умер, 57 400 выздоровело.