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КПРФ попросила Собянина выплатить жителям Москвы по 20 тысяч на период самоизоляции

КПРФ попросила Собянина выплатить жителям Москвы по 20 тысяч на период самоизоляции

Коммунисты в Мосгордуме потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина выплатить москвичам по 20 тысяч рублей на период самоизоляции. Кроме этого заплатить за них все коммунальные услуги до конца года и остановить все выплаты по кредитным договорам. Компенсацию банкам возместить из городской казны.

По мнению членов КПРФ деньги на это можно взять из бюджета, сэкономив на других статьях расходов: на подсветке деревьев, финансирования СМИ, урезать финансирование на строительство метро и многих других. 

Для тех жителей, кто находится на строгом карантине из-за коронавируса - обеспечить бесплатно доставку продуктов и организовать вывоз мусора

Для бизнесменов - оплатить их аренду помещений и освободить от налогов, - сообщает РБК.

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По материалам: u-f.ru

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