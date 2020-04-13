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Крашенинников: Поправки к Конституции помогут в борьбе с коронавирусом

Крашенинников: Поправки к Конституции помогут в борьбе с коронавирусом

Поправки к конституции, которые ранее были приняты Федеральным собранием, позволяют решать проблемы, возникшие в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 апреля, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как сообщает ТАСС, таким образом Крашенинников прокомментировал публикацию рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», который по итогам января — марта возглавили сам Крашенинников, а также председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета палаты по образованию и науке Вячеслав Никонов (все из «Единой России»).

Он напомнил, что депутаты приступили к работе над поправками сразу после того, как с посланием к Федеральному собранию обратился президент Владимир Путин.

«В послании совершенно очевидно было сказано, что требуются поправки, начались заседания рабочей группы. Мы в этот процесс погрузились достаточно сильно, мне кажется, что сработали на опережение, — сказал глава комитета. —  Текст поправок уже есть, хотя он не прошел общероссийское голосование. Но в нем предлагается решение по многим вопросам. Жизнь подтверждает правильность этих решений. Я не ожидал, что подтверждение будет достаточно быстрым, особенно социальных и международных аспектов».

Как сообщало ИА Newstes , 11 марта Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании, которое было отложено из-за эпидемии коронавируса.

Поправка к конституции предусматривает в том числе доступность и качество медицинского обслуживания для населения, забота о детях признается приоритетным направлением государственной политики, зафиксировано обязательное предоставление им социальной поддержки. В основном законе будут прописаны гарантии адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий. Государство признается ответственным за защиту прав трудящихся, МРОТ устанавливается на уровне не менее прожиточного минимума.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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