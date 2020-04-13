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Кто родился 13 апреля

Кто родился 13 апреля

Таймураз Дзамбекович Мамсуров (66 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Неоднократно избирался депутатом Парламента Республики Северная Осетия, в 2000-2005 годах возглавлял региональный парламент. Занимал пост председателя правительства республики. Десять лет являлся главой Северной Осетии — Алании.

С сентября 2015 года представляет в Совете Федерации  исполнительный орган государственной власти республики.

А ещё в этот день родились:

Дэвид Паньюэло (56 лет), президент Федеративных Штатов Микронезии. Работал в министерстве иностранных дел страны. Был представителем Микронезии при ООН. Неоднократно избирался сенатором Конгресса (парламента), возглавлял комитет по ресурсам и развитию, был членом комитетов по здравоохранению, социальным вопросам, путям и средствам.

В мае 2019 года парламент избрал Дэвида Паньюэло президентом Федеративных Штатов Микронезии.

Ив Каракатзанис (56 лет), президент ПАО «АвтоВАЗ». Работал в  агентстве Bossard Consultants и компании Hewlett Packard. Являлся генеральным директором Renault в Румынии. В июне 2018 года занял пост президента ПАО «АвтоВАЗ».

 

 

Ирина Муцуовна Хакамада, российский политический деятель и публицист. Избиралась депутатом Государственной Думы I, II и III созывов. В 1999 году стала одним из учредителей избирательного блока «Союз правых сил», на базе которого в 2000 году была создана партия. До 2003 года Ирина Хакамада была сопредседателем «Союза правых сил».

Политик входила в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В 2005 году Ирина Хакамада номинировалась на Нобелевскую премию мира.

Автор ряда книг, в том числе «Sex в большой политике», «Success в большом городе» и «В предвкушении себя: от имиджа к стилю».

Дина Александровна Корзун, российская актриса театра и кино. На сцене МХТ имени Чехова была занята в спектаклях «Гроза», «Сон в летнюю ночь», «Преступление и наказание», «Чудо Святого Антония» и других.

Известность к Дине Корзун пришла после главной роли в картине Валерия Тодоровского «Страна глухих». Всего актриса снялась в 20 фильмах и сериалах, среди которых мелодрамы «Сорок оттенков грусти» и «Кука», драма «Братья Карамазовы».  

В 2006 году Дина Корзун и Чулпан Хаматова учредили благотворительный фонд «Подари жизнь», который помогает детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Татьяна Александровна Навка, российская фигуристка. Заслуженный мастер спорта России. В танцах на льду в паре с Романом Костомаровым становилась трёхкратной чемпионкой России и Европы, двукратной чемпионкой мира. В 2006 году они победили на Олимпиаде в Турине.

После ухода из большого спорта, Татьяна Навка участвовала телешоу «Первого канала», вела программу «Произвольная программа» на телеканале «Звезда».

Наталья Юрьевна Дурова (1934-2007), советская и российская артистка цирка. Народная артистка СССР. Вся её жизнь была посвящена потомственному занятию семьи Дуровых - дрессуре животных, многие из которых впервые попали на арену (рысь, морские котики, морские слоны и др.). Номера и аттракционы Натальи Дуровой вошли в золотой фонд российской культуры. С 1978 года артистка руководила Московским театральным комплексным центром «Страна чудес дедушки Дурова».

Александр Васильевич Александров (1883-1946), советский композитор, хормейстер и дирижер. Народный артист СССР.

В 1928 году совместно с Ф. Н. Даниловичем и П. И. Ильиным организовал Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии им. М. Фрунзе (ныне Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова). Композитор возглавлял музыкальный коллектив около 20 лет.

Он написал музыку к более 80 песням («Священная война», «Несокрушимая и легендарная», «На Каспийском сером море», «Сторонка родная» и др.), сделал обработку десятков песен народов разных стран, свыше 70 обработок русских народных и революционных песен. В 1943 году Александров на основе своего «Гимна партии большевиков» создал музыку к Гимну СССР, а впоследствии и России.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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