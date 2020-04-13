Кудрин предложил временно повысить уровень МРОТ для начислений пособий по безработице

Вадим Карасев

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что в сложившейся ситуации было бы неплохо временно повысить уровень МРОТ для того, чтобы начислять пособия по безработице.

В этой непростой ситуации из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, когда многие оказались без работы: кого-то отправили в неоплачиваемые пропуска, где-то приостановлена полностью работа предприятий, людям приходится рассчитывать только на возможность получения пособия.

По его мнению, уровень МРОТ для пособия по безработице можно бы было установить на уровне 1,5 или 2 коэффициента от величины прожиточного минимума.

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