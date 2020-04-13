Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом

Анастасия Иванова

Глава МИД Египта Самех Шукри в понедельник обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым борьбу с коронавирусом, ситуацию в Сирии, Ливии и вокруг эфиопской плотины, сообщила пресс-служба МИД арабской республики.

Министры обсудили двусторонние отношения стран и способы борьбы с пандемией COVID-19, заявил официальный представитель МИД Египта Ахмад Хафез.

"Министры подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению отношений сотрудничества и тесной координации по всем общим проблемам... Стороны обсудили последние региональные события, а также развитие ситуации вокруг палестинского вопроса и события в Сирии и Ливии, проблему эфиопской плотины "Возрождение", - резюмировал представитель МИД.

Москва без москвичей и другие города мира во время пандемии COVID-19© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

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В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

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Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

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Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанк

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

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Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

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Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанк4 из 8

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик БутенПерейти в фотобанк5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна СтоляроваПерейти в фотобанк6 из 8

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанк7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПерейти в фотобанк8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанк

Египет 29 февраля парафировал в Вашингтоне соглашение по плотине "Ан-Нахда" ("Возрождение"), несмотря на отсутствие делегации из Эфиопии. МИД страны сообщал, что Египет с нетерпением ожидает, когда Судан и Эфиопия также подпишут соглашение. Представители Эфиопии не приняли участие во встрече в Вашингтоне по плотине 27-28 февраля под предлогом того, что переговорная группа еще не закончила внутренние консультации с заинтересованными сторонами.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды. Производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Возрождение" на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.