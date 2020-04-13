Любимые мужчины Татьяны Навки

Лидия Мартынова

После победы на Олимпийских играх и завершения профессиональной карьеры спортсменка не исчезла с радаров, а стала звездой ледовых шоу. На любовном фронте все складывалось не так гладко: до встречи с идеальным спутником жизни Татьяну Навку ждала череда испытаний.

Двукратная чемпионка мира и обладательница золотой медали Олимпийских игр в Турине — имя Татьяны Навки знакомо каждому фанату фигурного катания. За успех она заплатила высокую цену: многочасовые тренировки, стресс, смена наставников и партнеров по танцам на льду.

В юности личная жизнь Татьяны была тесно связана со спортом — ее первой любовью стал Александр Жулин, роман с которым вылился в долгий брак. Но сейчас поклонники и не вспоминают тренера: в последние годы о Навке говорят как о супруге пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Об их крепком союзе ходят легенды, семью считают примером для подражания.

13 апреля фигуристка отмечает 45-летие. За ее плечами — победы в крупных международных соревнованиях, тяжелые переезды и любовные разочарования. Какой же была жизнь Татьяны Навки до встречи с Дмитрием Песковым?

БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА

Татьяна появилась на свет в Днепропетровске в семье экономиста и инженера. Родители будущей звезды в юности увлекались спортом, так что всячески поддерживали дочь, когда та заинтересовалась фигурным катанием. Вдохновением для Навки стали выступления Елены Водорезовой, которые она смотрела по телевизору.

В пять лет девочка сменила ролики на коньки и начала ездить на тренировки в другой конец города. К подростковому возрасту она стала чемпионкой Украины среди юниоров, однако затем резко вытянулась за лето, из-за чего у нее разладилась техника выполнения прыжков. Преподаватели рекомендовали перевести спортсменку в танцы на льду.

В конце 80-х Татьяна перебралась в Москву, где попала под крыло Натальи Дубовой. Тренер отличалась жесткостью и требовательностью, однако такой подход быстро дал плоды: в 1991-м в паре с Самвелом Гезаляном Навка вошла в национальную сборную СССР, а затем стала победительницей международных турниров Skate America и Nations Cup. Вскоре Навку заметил Александр Жулин, который в дальнейшем курировал ее и выбирал партнеров в танцах на льду.

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Вскоре в пару с фигуристкой встал Николай Морозов, а после — Роман Костомаров. Вместе с Романом Татьяна тренировалась в группе Натальи Линичук. Именно с ним Навка завоевала золото на Олимпийских играх в Турине в 2006-м. Но если со стороны казалось, что это был идеальный тандем, на самом деле спортсмены часто ссорились, а за несколько лет до триумфа в Италии Костомаров даже сменил партнершу — на Анну Семенович.

«Это был какой-то бред, ну, ссоримся мы, и что? Тренер Линичук при мне глотала таблетки и уверяла, что поговорит с Ромой. Это была ложь, актерская сценка. Я родила ребенка, а через год Рома позвонил и признался, что тогда зря послушал тренера и хочет кататься только со мной», — делилась Навка в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

После Турина Роман и Татьяна решили завершить спортивную карьеру, однако продолжили выступать вместе в показательных номерах. Как раз тогда Илья Авербух организовал на Первом канале телевизионное ледовое шоу. Навка стала своеобразным символом его проектов: в течение 10 лет, кроме 2011-го, выходила в финал «Звезд на льду», «Ледникового периода» и «Льда и пламени».

Навка выступала в шоу Авербуха, а затем и сама начала ставить ледовые спектакли. «Аленький цветочек», «Золушка», «Спящая красавица» — ее программы неизменно проходили с аншлагами. В мюзиклах Татьяны участвовали Петр Чернышев, Алина Загитова, Аделина Сотникова и другие известные фигуристы.

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Кроме того, Навка была членом жюри телеконкурса «Болеро», вела передачу «Произвольная программа» и цикл документальных фильмов «Олимпийские вершины». С 2015-го Татьяна работала на «Матч ТВ», а два года назад стала тренером в шоу «Ледниковый период. Дети».

СТРАСТИ НА ЛЬДУ

Татьяна Навка с юности восхищалась Александром Жулиным и считала его примером для подражания. Однако репутация спортсмена была далека от идеала: отношения с супругой и партнершей Майей Усовой давно дали трещину, а разводиться он не спешил. В начале 90-х мужчина пообещал Оксане Грищук, что женится на ней, но при одном условии: если та бросит фигурное катание.

«Я вернулась в Москву и повесила коньки на гвоздь. С каждой секундой толстела — уже как воздушный шарик становилась. Жулин звонил мне из Америки почти каждый день: «Ты потерпи полтора годика, я выиграю олимпийскую медаль, и тогда объявим о помолвке». Но однажды мне позвонила Майя Усова и в красках рассказала: у Жулина роман с Таней Навкой. Я поняла, что со мной сыграли злую шутку. Этот человек по натуре донжуан, просто хотел избавиться от соперников. В итоге мы воссоединились с Женей Платовым и выиграли Олимпиаду 1994 года», — откровенничала Грищук.

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Справедливости ради, Жулин видел ситуацию иначе: якобы это Оксана использовала любые средства, чтобы добиться желаемого, и совершала «непростительные поступки», из-за которых в итоге их любовная история рассыпалась в прах. С Татьяной же все складывалось по-другому — Александр влюбился как мальчишка и был счастлив стать ее мужем.

«Переехали в Нью-Йорк, купили в кредит роскошный таун-хаус на Гудзоне с видом на Башни-близнецы и зажили в свое удовольствие. Я тогда был вполне обеспеченным человеком: вложив деньги в акции сток-маркета, которые росли как на дрожжах, получал стабильную солидную прибыль. Словно по мановению волшебной палочки, Таня тут же забеременела. Мы устроились на тренерскую работу, учили кататься американских детей. Таня чуть ли не до самых родов стояла на коньках. Мы могли бы не работать, но так уж устроены, наверное, все спортсмены — не умеют сидеть без дела», — вспоминал Жулин.

2 мая 2000-го Навка подарила супругу дочь Александру. В декрете Татьяна не засиживалась: после извинений Костомарова согласилась вернуться в спорт. Настало безумно тяжелое время — две тренировки в день, бессонные ночи с ребенком, суровая диета. Но фигуристка выдержала все испытания и добилась успеха на льду. Она больше не хотела оставаться в Америке, а жаждала вернуться в Россию.

«Именно выигранная Олимпиада стала той отправной точкой, когда Таня внутренне решила, что уже не девочка, не моя ученица, а взрослая 30-летняя женщина со своим пониманием жизни. Я продолжал тренировать Таню, но мнение ее звучало теперь наравне с моим. Это сейчас я все понял, а тогда упустил момент превращения Тани из моего ангелочка в сильную женщину, момент, с которым совпало появление в нашей жизни «Ледникового периода», — сетовал Жулин.

Вопрос с жильем в Москве решился быстро — после победы на Олимпиаде Навке выделили квартиру. Муж не слишком радовался перспективе променять огромный особняк в Америке на апартаменты в России. Не нравилось ему и влияние «Ледникового периода» на брак: теперь каждый был сам за себя, Татьяна выступала с Маратом Башаровым, Жулин — с Ингеборгой Дапкунайте. У обоих супругов появились свои секреты, а ссоры по бытовым причинам стали расти как снежный ком…

А потом газеты запестрели заголовками о тайных встречах Башарова и Навки. Жулин гадал, что же это было: пиар проекта или серьезный роман? «Марат мне рассказывал, что они с Навкой планируют свадьбу, — откровенничала избранница актера Лиза Круцко. — У нас с ним был «нихак» — религиозная свадьба, а у них, мол, будет нормальная — в загсе».

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Конфликтов в доме Навки становилось все больше, и пришла пора признать: супруги отдалились друг от друга. Масла в огонь подлил Жулин, закрутив роман со своей ученицей Натальей Михайловой. Яркая история любви Татьяны и Александра закончилась, но после развода они появились в шоу «Ледниковый период. Кубок профессионалов» с прощальным танцем под композицию «За все спасибо, добрый друг…». Номер с недвусмысленным подтекстом тронул аудиторию и был назван самым романтичным за время существования проекта.

ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ

В 2010-м на дне рождения общего друга Татьяна Навка познакомилась с Дмитрием Песковым, а спустя год вновь столкнулась с ним… на том же празднике. «Все произошло удивительно — потому что этого не должно было быть, — рассказывала фигуристка. — Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей и вообще все это ужасно. Если честно, мне он сначала даже не понравился. Ну, общались, сходили пару раз в ресторан, я думала: «Нет, просто друзья». Но он молодец — взял элегантностью и настойчивостью. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Говорил, что мы будем вместе, а я его год Дмитрием Сергеевичем на «вы» называла. Никак не могла переступить эту грань. Наверное, вокруг все думали, что мы давно вместе, а я ни в какую. Не звонила и не брала трубки. А он умудрялся находить меня через друзей и добился своего. И правильно — нельзя было меня брать нахрапом».

Пресс-секретарь президента ранее не смотрел выступлений Навки, он словно был из другого мира, и именно это стало его козырем. Позднее Татьяна называла избранника человеком с врожденным благородством и удивлялась, как не сумела сразу разглядеть его достоинства.

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21 августа 2014-го фигуристка родила от Пескова дочь Надю. Не прошло и месяца, как Татьяна уже блистала на льду, так что ей удалось быстро вернуться в форму. Но теперь гораздо больше спортивных успехов поклонников волновала семейная жизнь звезды: окружающие с нетерпением ждали бракосочетания пары.

1 августа 2015-го состоялась грандиозная свадьба чиновника и фигуристки. Торжество было закрытым и проходило в Сочи, а на церемонии присутствовали самые яркие звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Инна Маликова, Валентин Юдашкин. После медового месяца в Европе Навка сразу же вернулась к работе над шоу Ильи Авербуха «Кармен».

Оставалось лишь восхищаться семейной идиллией: старшая дочь Саша прекрасно поладила с Песковым и не ревновала маму к младшей сестренке. Восторг у окружающих вызывали и таланты наследниц Навки. Александра профессионально занималась теннисом, но после травмы покинула спорт и переключилась на музыку, взяв сценический псевдоним Алексия. Надя же с малых лет уверенно стояла на коньках, освоила лыжи, сноуборд, начала изучать китайский язык и посещать кружок балета. Возможно, девочка пойдет по стопам знаменитой мамы, ведь уже участвует в крупных ледовых шоу и соревнованиях.

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«У дочки рабочий день фактически сопоставим с моим: количество занятий и так далее. Я на это без внутренних рыданий смотреть не могу. Но Таня сама имела такое детство: все время профессионально тренировалась, будучи в спорте. И считает, что дочка должна так же тренироваться. Споры у нас по этому поводу, конечно, возникают. Я отстаиваю права ребенка. Хотя дисциплина — это всегда хорошо», — отмечал пресс-секретарь главы государства в программе «Ты не поверишь!» на НТВ».

Спорт продолжает оставаться важной частью жизни Татьяны, но ее главный приоритет — семья. По признанию фигуристки, будучи мамой двух дочек, она мечтает и о сыне. Поклонники поддерживают планы Навки: по их мнению, мальчик обязательно унаследует ее красоту и таланты.

Фото: Pascal Le Segretain, Chris Jackson, Elsa/Getty Images, PhotoXPress.ru, Cергей Джевахашвили, архив пресс-службы, Instagram.com

