Лукашенко попросил Россию «не драть шкуру» с Белоруссии

Вадим Карасев

Фото: Nikolai Petrov / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил власти России «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ. Слова главы государства приводит агентство БЕЛТА.

«Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас "шкуру драть?"» — отметил Лукашенко.

По его словам, цена по долгосрочному контракту между Россией и Белоруссией равняется 127 долларам за тысячу кубометров, в то время как для европейских потребителей не превышает 90 долларов.

Ранее Лукашенко называл справедливой для Белоруссии цену в 40-45 долларов за тысячу кубометров российского газа. Посол России Дмитрий Мезенцев в свою очередь не исключил, что стороны в дальнейшем могут пересмотреть условия действующего контракта.

В начале 2020 года между Москвой и Минском возникли разногласия по поводу поставок нефти. Поводом послужило несогласие Белоруссии с ценовой политикой России. Компании последней снизили скидку вследствие налогового маневра в российской нефтяной отрасли. В рамках него в России постепенно обнуляется экспортная пошлина, отсутствие которой прежде обеспечивало возможность продавать газ Белоруссии по более низким внутренним ценам.

В результате споров Минск начал искать альтернативные источники поставок нефти, а в марте заключил контракты с российскими компаниями на новых условиях. Согласно им, Белоруссии была предоставлена скидка в большем размере, нежели прежде — 16 долларов за тонну.