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Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года

Лунная энергия меняется день ото дня. Это зависит от многих факторов, но самыми важными из них являются фаза Луны и ее пребывание в том или ином Знаке Зодиака. Астрологи расскажут вам о том, каким будет сегодняшний день.

Пришло время начать доверять внутреннему голосу. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что интуиция может привести вас к счастью и успеху. Главное — комбинировать ее с осторожностью и логикой. Также в такие дни полезными могут быть советы близких людей.


Фаза Луны: 20 лунный день будет достаточно благоприятным, потому что убывающая Луна окажется под влиянием Козерога. Сочетание спокойной энергетики Луны и стихии Земли идеально для тяжелой работы, принятия сложных жизненных решений.

Магнитные бури 13 апреля: Солнце абсолютно спокойно, поэтому магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


самостоятельность;
домашние дела;
оптимистичный настрой;
проведение времени с семьей;
терпение.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
новые знакомства;
риски и авантюры.

Домашние дела по лунному календарю

Дома сегодня можно развернуть бурную деятельность: Луна поможет вам в самых сложных делах, включая ремонт или грандиозную генеральную уборку. В этот день домохозяйкам не стоит сидеть сложа руки. Нужно стараться делать жилище максимально чистым, приводя в порядок комнату за комнатой. Если вы работаете дома, то этот день также сулит вам много удачи, так как энергетика родных стен будет очень мощной и созидательной.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбрать что-нибудь строгое, но не скучное. Потребуется современный взгляд на строгий внешний вид. Это могут быть брюки и пиджак необычного цвета. Выбор оттенков неограничен. Красный подойдет тем, кто много работает, встречается с трудностями, белый подойдет общительным людям, а синий поможет работникам интеллектуальной сферы.


Из камней-талисманов сегодня можно выбирать любые минералы стихии Земли: агат, обсидиан, опал, гематит, морион. Они помогут стабилизировать мощнейший энергетический поток, направив его в нужное русло. Это поможет приумножить свою удачу и сохранить здоровье. Из украшений можно также выбирать любые: золотые, платиновые, серебряные. Не стоит только комбинировать серебро с золотом.

Финансы и работы в 20 лунный день

В финансовой сфере 13 апреля повезет многим из нас. В основном это будут те, кто умеет планировать бюджет, действовать с максимальным расчетом и осторожностью. Всем, кто предпочитает идти напролом, желательно сбавить обороты, потому что агрессия может породить новые проблемы.


В такие дни стоит полагаться только на себя, потому что многие люди могут пойти на обман или хитрость, а другие станут более эгоистичными и ненадежными. Проще всего браться за все самостоятельно и не надеяться, что проблемы уйдут сами по себе. Если их не решать, то они будут копиться и нарастать как снежный ком.

Любовь и отношения 13 апреля

Этот понедельник не подойдет для любовных приключений. Удача на стороне тех, кто уже находится в отношениях или создал семью. Тем, кто пока одинок, лучше сфокусироваться на деньгах и работе, а также на домашних делах. Новые знакомства романтического характера лучше пока отложить.

Если кто-то очень активно будет добиваться вашего расположения, попробуйте узнать, чего на самом деле хочет этот человек. Возможно, он или она преследует корыстные цели. Если нет, считайте, что вам повезло. В такие дни возможно появление новых врагов и недоброжелателей, причем скрытых. Заговоры от злых людей помогут решить эту проблему.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Настроение людей в такие дни довольно часто остается стабильным, что бы ни случилось. Любые потрясения и проблемы не смогут вывести на эмоции большинство из нас. Если вы являетесь впечатлительным человеком, лучше держаться подальше от разного рода неприятностей.

Здоровью энергетика Луны угрожать не будет, но в такой день лучше лечь спать пораньше, потому что Луна наградит нас выносливостью и терпением. В таких условиях можно не заметить усталости.

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По материалам: dailyhoro.ru

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