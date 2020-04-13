Лунный день сегодня 13 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергия меняется день ото дня. Это зависит от многих факторов, но самыми важными из них являются фаза Луны и ее пребывание в том или ином Знаке Зодиака. Астрологи расскажут вам о том, каким будет сегодняшний день.

Пришло время начать доверять внутреннему голосу. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что интуиция может привести вас к счастью и успеху. Главное — комбинировать ее с осторожностью и логикой. Также в такие дни полезными могут быть советы близких людей.

Фаза Луны: 20 лунный день будет достаточно благоприятным, потому что убывающая Луна окажется под влиянием Козерога. Сочетание спокойной энергетики Луны и стихии Земли идеально для тяжелой работы, принятия сложных жизненных решений.

Магнитные бури 13 апреля: Солнце абсолютно спокойно, поэтому магнитных бурь в этот день не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

самостоятельность;домашние дела;оптимистичный настрой;проведение времени с семьей;терпение.агрессия;новые знакомства;риски и авантюры.

Дома сегодня можно развернуть бурную деятельность: Луна поможет вам в самых сложных делах, включая ремонт или грандиозную генеральную уборку. В этот день домохозяйкам не стоит сидеть сложа руки. Нужно стараться делать жилище максимально чистым, приводя в порядок комнату за комнатой. Если вы работаете дома, то этот день также сулит вам много удачи, так как энергетика родных стен будет очень мощной и созидательной.

Что надеть сегодня

Из одежды стоит выбрать что-нибудь строгое, но не скучное. Потребуется современный взгляд на строгий внешний вид. Это могут быть брюки и пиджак необычного цвета. Выбор оттенков неограничен. Красный подойдет тем, кто много работает, встречается с трудностями, белый подойдет общительным людям, а синий поможет работникам интеллектуальной сферы.

Из камней-талисманов сегодня можно выбирать любые минералы стихии Земли: агат, обсидиан, опал, гематит, морион. Они помогут стабилизировать мощнейший энергетический поток, направив его в нужное русло. Это поможет приумножить свою удачу и сохранить здоровье. Из украшений можно также выбирать любые: золотые, платиновые, серебряные. Не стоит только комбинировать серебро с золотом.

Финансы и работы в 20 лунный день

В финансовой сфере 13 апреля повезет многим из нас. В основном это будут те, кто умеет планировать бюджет, действовать с максимальным расчетом и осторожностью. Всем, кто предпочитает идти напролом, желательно сбавить обороты, потому что агрессия может породить новые проблемы.





В такие дни стоит полагаться только на себя, потому что многие люди могут пойти на обман или хитрость, а другие станут более эгоистичными и ненадежными. Проще всего браться за все самостоятельно и не надеяться, что проблемы уйдут сами по себе. Если их не решать, то они будут копиться и нарастать как снежный ком.

Любовь и отношения 13 апреля

Этот понедельник не подойдет для любовных приключений. Удача на стороне тех, кто уже находится в отношениях или создал семью. Тем, кто пока одинок, лучше сфокусироваться на деньгах и работе, а также на домашних делах. Новые знакомства романтического характера лучше пока отложить.

Если кто-то очень активно будет добиваться вашего расположения, попробуйте узнать, чего на самом деле хочет этот человек. Возможно, он или она преследует корыстные цели. Если нет, считайте, что вам повезло. В такие дни возможно появление новых врагов и недоброжелателей, причем скрытых. Заговоры от злых людей помогут решить эту проблему.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение людей в такие дни довольно часто остается стабильным, что бы ни случилось. Любые потрясения и проблемы не смогут вывести на эмоции большинство из нас. Если вы являетесь впечатлительным человеком, лучше держаться подальше от разного рода неприятностей.

Здоровью энергетика Луны угрожать не будет, но в такой день лучше лечь спать пораньше, потому что Луна наградит нас выносливостью и терпением. В таких условиях можно не заметить усталости.