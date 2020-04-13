Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса

Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса

Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Франция не была в полной мере готова к эпидемии коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к народу.

"Были ли мы готовы к этому кризису? Очевидно, недостаточно. Во Франции, как и везде, мы должны были срочно принимать непростые решения, основываясь на неполной информации, которая порой менялась, без конца адаптироваться, поскольку этот вирус был неизвестен", - сказал Макрон.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы
Власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы
Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
Минобороны США поможет Грузии в борьбе с Covid-19 — посол
В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся на родину
В китайском городе у границы с Россией пожаловались на возвращающихся
Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом
Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом
Российским школьникам во время видеоурока включили порно
Российским школьникам во время видеоурока включили порно
Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт
Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт
Bloomberg рассказал об "уступке" России по нефтяной сделке
Bloomberg рассказал об "уступке" России по нефтяной сделке
Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей
Иван Ургант в день рождения ответит на вопросы зрителей
Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет
Кашпировский начал «исцелять» больных через интернет
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

Эммануэль Макрон поделился своими сексуальными фантазиями
Макрон обещает налоговые льготы и увеличение минимальной зарплаты
Макрон назвал работорговлю в Ливии преступлением против человечности
Макрон решил посетить Петербургский экономический форум