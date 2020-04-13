Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса

Влада Некрасова

Франция не была в полной мере готова к эпидемии коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к народу.

"Были ли мы готовы к этому кризису? Очевидно, недостаточно. Во Франции, как и везде, мы должны были срочно принимать непростые решения, основываясь на неполной информации, которая порой менялась, без конца адаптироваться, поскольку этот вирус был неизвестен", - сказал Макрон.