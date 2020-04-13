Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией после бездействия врачей

Вадим Карасев

Максим ШевченкоФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Журналист Максим Шевченко был госпитализирован с двусторонней пневмонией вскоре после того, как сдал тест на коронавирус. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он пожаловался на бездействие врачей и невозможность узнать результаты анализов.

По словам Шевченко, у него в течение 10 дней была температура 38-39, в связи с чем он решил обратиться на горячую линию. «Я за эти дни все понял про здравоохранение в России. Чтобы пробиться к тестам, проще задать вопрос Путину», — отметил журналист.

Он пояснил, что специалисты стали отговаривать его от сдачи теста, указывая на симптомы ОРВИ. Участковый врач осмотрел его и посчитал, что это, вероятно, ОРЗ. «Но и на пятый день температура не спадала, и после сдачи теста на коронавирус никто ничего не сообщил о результатах моих анализов», — подчеркнул он.

В связи с отсутствием какой-либо информации о его текущем состоянии и точного диагноза Шевченко принял решение обратиться в платную клинику. Ему сделали биохимический анализ крови и компьютерную томографию, обнаружив проблему с легкими.

«Мне сказали, что двусторонняя пневмония. Если бы я сам не проявил эти усилия, то эта вся хваленая "операция по защите отечества" от пандемии меня бы привела в могилу. Это все показуха!» — заключил Шевченко. В настоящее время он находится в больнице, однако до сих пор так и не узнал результаты теста на коронавирус.

В начале апреля стало известно, что главный редактор пермской газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова, умершая в больнице от пневмонии, была заражена коронавирусом. О положительном результате второго теста на вирус Минздрав Пермского края сообщил только на третий день после смерти журналистки. Пневмония — одно из основных осложнений при заражении коронавирусом.