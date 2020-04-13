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Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке

Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» РублевкеАндрей МалаховФото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как съемки его шоу изменились без зрителей, а также о том, как в связи с пандемией себя ведут богатые люди. В интервью изданию «Телепрограмма» он сообщил, что Рублевка сейчас «пылает от коронавируса».

По словам Малахова, многие жители Рублевки заразились вирусом на горнолыжных курортах. «Поэтому многие уже лежат в больницах», — сказал ведущий.

Он отметил, что не понимает людей, которые используют карантин для того, чтобы сделать пластические операции. Такое поведение Малахов объяснил тем, что многие еще не осознают опасности пандемии.

Ведущий добавил, что делал тесты на коронавирус. Дважды результат был отрицательным.

Говоря о том, как коронавирус повлиял на съемки его программы, Малахов признался, что отсутствие зрителей в его случае «компенсируется темпоритмом». По его словам, в передаче увеличилось количество сюжетов и прямых включений. Ведущий уточнил, что сейчас они не снимают выпуски заранее, а работают только по текущей ситуации.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ранее заявил, что нарушил самоизоляцию по возвращении из США из-за просьбы Малахова. По словам артиста, он хотел отказаться от съемок в посвященном Валентине Толкуновой выпуске, однако ведущий уговорил его нарушить самоизоляцию.

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По материалам: lenta.ru

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