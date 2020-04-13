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Малышева оценила влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Малышева оценила влияние прививки от туберкулеза на коронавирусЕлена МалышеваФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева оценила влияние прививки от туберкулеза (БЦЖ) на коронавирус. Об этом она сообщила в эфире передачи «Жить Здорово!», передает РИА Новости.

По ее мнению, связь между вакцинацией и смертностью от COVID-19 действительно есть. Так, в странах, где пандемия приобрела наибольший размах — США и Италии, — нет массовой вакцинации БЦЖ. В то же время, в Бразилии, где в 1920 году начали прививать граждан, все люди из группы риска оказались вакцинированы, и уровень смертности там «в сто раз ниже».

В России, по словам Малышевой, уровень вакцинации от туберкулеза высокий, в связи с чем она выразила надежду, что показатель смертности будет низким. Врач-иммунолог Андрей Продеус в свою очередь добавил, что у 95 процентов российских детей есть эта прививка, что может быть одним из факторов сдерживания пандемии.

Он пояснил, что БЦЖ влияет на врожденный иммунитет человека, из-за чего он становится сильнее и эффективнее противостоит инфекциям. «Активность течения гриппозных и респираторных инфекций в странах, где дольше сохраняется БЦЖ, число летальных исходов и тяжесть заболевания меньше», — заключил эксперт.

Ранее группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние прививки БЦЖ на вероятность заражения коронавирусом. Выяснилось, что за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией от туберкулеза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на один миллион. Уровень смертности также отличался в 10 раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Наибольшее число инфицированных находятся в США (550 тысяч), Испании (166 тысяч), Италии (156 тысяч), Франции (133 тысячи) и Германии (127 тысяч). Россия — на 16-м месте по числу заражений: в стране коронавирус выявили у 15 770 человек, 130 умерли, 1291 выздоровел.

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По материалам: lenta.ru

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