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Марк Горонок: «Наталья Краско появилась тогда, когда я почувствовал, что у жены кто-то есть»

Марк Горонок: «Наталья Краско появилась тогда, когда я почувствовал, что у жены кто-то есть»
Казалось бы, в жизни звезды фильма «Все будет хорошо!» Марка Горонка все стало потихоньку налаживаться: он поставил семейный спектакль, написал пьесу, получал предложения о съемках. Но страшная авария летом 2019 года перечеркнула все его планы.

Уже несколько месяцев он восстанавливается сам, лечит пожилую мать, оставшись при этом без крыши над головой: любимая жена выселила его из квартиры и крутит романы на стороне. О том, как сейчас протекает жизнь актера, которого воспитывали Георгий Товстоногов, Дмитрий Астрахан и Марк Захаров, и что его связывает с Натальей Краско, узнал «СтарХит».

— Марк, в прошлом году известие о страшной аварии, участником которой вы стали, облетела все СМИ. Как сейчас обстоят дела?Пришлось пройти две операции и курс восстановления, после которого меня выписали. Но вот у моей мамы дела намного серьезнее — она до сих пор в больнице, и ее еще ждет серьезная операция.— Вы помните день аварии? Я ехал по 75-му километру на Псковскую область — шел на зеленый свет с обычной скоростью, за мной ехали еще несколько машин, и вдруг со встречной полосы в лоб врезается Волга-3105. Я успел среагировать и отвести машину вправо и получил удар в колесо и водительскую стойку, после чего ушел в кювет и чудом не угодил в Ропшу (река в пригороде Петербурга). Кроме того, у меня был полный бак бензина, который мог просто взорваться. Сотрудники ДПС, когда разговаривали со мной, сказали, что машина качественная — поэтому все более-менее обошлось. Я, кстати, за рулем 25 лет, и это первая серьезная авария в моей жизни. — Вы сами вышли из машины и позвонили в скорую? Я ударился головой о боковую стойку и потерял сознание — остановил машину на автомате. Потом ничего не помню. Сработали подушки безопасности: получилось так, что мама оказалась между мной и своим сидением. Из-за этого она выбила себе тазобедренный сустав, а потом сделала то, чего нельзя было делать — вышла из машины: из-за чего сустав ушел вперед, повредив тазовую чашу, где находится сустав шейки бедра. Очнулся я уже в Гатчинской больнице, где были ужасные условия. Там мы провели пару дней, потому что были выходные, да еще и конец августа. Когда я просил врачей оказать медицинскую помощь, то мне отвечали: «Так суббота же, все пошли грибы собирать». Через два дня ужасных мучений в этом лечебном заведении нас доставили на спецтранспорте в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе — первую операцию сделали мне, а потом маме — поставили пластины. Через несколько дней у меня обнаружили второй перелом, поэтому пришлось делать вторую. Все это проходило под местным наркозом, и чувства были не из самых приятных. Плюс ко всему я отказался от бесплатных услуг и оплатил импортный аналог пластины: все обошлось в сумму около 200 тысяч рублей. — Жена Анна помогала вам? Да, потому что сразу после аварии мама позвонила ей, рассказала о случившемся: в тот момент она хотела передать мне трубку, чтобы я с ней поговорил, а я не понимал, кто такая Аня — так как был в шоке. Жена договорилась, что машину отвезут не на гатчинскую штрафстоянку, а на эвакуаторе доставят в Питер. Это большой плюс, иначе ее бы просто разобрали.
— А потом? У нас очень достаточно трудная ситуация на протяжении нескольких лет. Аня как любая нормальная женщина хочет стабильности и хорошей жизни, чего я ей пока дать не могу. На этой почве у нас до аварии постоянные скандалы были — меня ведь в 90-е выбило из профессии по причине болезни, потом я лечился, затем забросил это дело и занялся праздниками. Начались проблемы несколько лет назад: мы приходили на эфиры, где я увидел Вячеслава, ее любовника, потом друга семьи — тоже любовника. — Но ведь и вы не без греха — тоже завели любовницу… Это мы придумали, ведь я хотел ее позлить. Но потом смогли наладить отношения. Мы все равно одна семья: я поздний отец — дочь родилась в 2016 году, когда мне было 42 года. Я уже свыкся с тем, что у меня детей не будет, потому что отношения с бывшими женами не складывались: Аня официально третья, а так — четвертая супруга. Но я ей за дочь очень благодарен. Как к маме у меня претензий к Анне нет, а как к жене — есть. И все же я вернулся в семью тогда, после эфиров, мы поговорили, пришли к выводу, что каждый может оступиться и не надо осуждать. Обсуди — но не осуди! Конечно, я с этим живу, сердце болит за это. — И все же вы так и не ответили: в больнице она вам помогала? В больницу она приезжала очень мало — мне ее не хватало, конечно. Но вы же понимаете, что на ней дочь, хозяйство. Мы два с половиной месяца пробыли в клинике. А потом я был в роли сиделки, ведь мама не ходит сейчас. В какой-то момент отношения снова дали трещину, и я уехал жить к маме. Честно говоря, не уверен, что сейчас Аня не ведет двойную жизнь. — Но вы ведь официально женаты? Женаты, но не живем вместе с 30 августа. Она осталась в нашей трехкомнатной квартире в центре города с дочерью. Я туда периодически наведываюсь, малышке помогаю.
— Как вы поняли, что у Анны кто-то есть? Это было видно по ее поведению, по отношению к жизни. У нас были разговоры и о разводе, и о многом другом, просто авария забрала драгоценное время: у меня полетел проект в Риге, для которого я поставил спектакль, съемки в кино. Не состоялась премьера эстрадного спектакля с певицей Афиной. Авария как будто забирает у меня все — вплоть до семьи! — Вы не предполагаете, кто этот мужчина? Догадок и подозрений у меня нет. Она — умная женщина и делает все аккуратно и тихо. Но я это чувствую и знаю, ведь ей теперь постоянно надо куда-то уйти, оставить дочь с няней, задержаться где-то. — А как дочь реагирует на то, что мама и папа живут отдельно? Плохо. Она переживает, страдает. Ей уже четыре. Мы говорим, что папа за бабушкой ухаживает, а после зарабатывает деньги. Хотя, какие деньги, ведь я только трачу — за это время почти миллион рублей ушел на операции, лекарства, сиделок и так далее… А сколько еще предстоит. — В такой ситуации развод будет для вас ударом? Я не женился бы официально, если бы не любил этого человека. И потом, у меня от нее дочь — она мама моего ребенка. Мне больно обо всем этом говорить, но я стараюсь держаться.
— Анны не было рядом с вами, но была Наталья Краско, что удивило многих поклонников… Мы в Москве на телевидении один раз пересеклись, на передаче про Ивана Ивановича Краско. Я его первую жену знал, общались, когда она работала в театре имени Комиссаржевской. Про Наташу слышал, что она последняя супруга: молоденькая, приятная, поэтому, как мне кажется, у нее нет никакого стеснения подойти и познакомиться с понравившимся мужчиной. Пообщались тогда немного, потом в Питере несколько раз виделись. Когда произошла беда, она узнала и приезжала ко мне в больницу — навещала, воду привозила. Я ей благодарен, ведь Ани не было, а мне хотелось какого-то внимания, женской ласки и заботы. — Наташа сейчас одна — ей приписывают романы то с одним, то с другим. Например, с молодым актером — внебрачным сыном Ивана Ивановича и даже с вами…Я — джентльмен, не привык говорить о таких вещах. Могу сказать, что обделен женским вниманием, мне этого не хватает, я тоскую и вспоминаю свою счастливую семейную жизнь. Недавно думал, как мы с женой расписались 1 декабря в 2015 году, а в марте 2016 года родилась Лиза. Понимаете, бытовуха съела все. Даже сейчас все в таком дерьме: проекты не получаются, авария, на пробах палец выбил. Жизнь через какую-то задницу покатилась. Не понимаю, что происходит? С женой такие отношения, семьи практически нет. Я бы ушел в работу, так и с ней проблемы… — А на что живете? У меня ИП. Мы занимаемся праздниками, веду мероприятия — на меня клюют как на популярного актера из 90-х, на это можно прожить, если поставить на поток, но по-разному бывает: иногда постоянно идут заказы, иногда — редко. Рынок перенасыщен данными услугами. — Чем занималась Анна до встречи с вами? Она работала в транспортном отделе одной компании. Мне ее не хватало, поэтому я предложил: бросай все к чертовой матери и уходи ко мне в праздники. Она тогда спросила: «А у тебя стабильный доход?» Я обещал взять на работу официально, положить трудовую книжку в отдел кадров, но так этого не сделал, потому что у меня были проблемы с налогооблажением. А потом она ушла в декрет и сейчас говорит: «Если бы я работала официально, мне бы платили декретные, это ты во всем виноват, ты мне испоганил всю жизнь».
— Я заметил, что на вас нет обручального кольца… Я ношу кольцо, просто сегодня его снял — потому что выбил палец. У меня на пробах была сцена — должен был схватить партнера за грудки, а он пальто надел, и я неудачно схватил его. Поэтому, чтобы не распухало дальше , снял и надел на другую руку. — Вы носите кольцо, хотя жена фактически выгнала вас из дома, и теперь вы живете в спальном районе в квартире мамы.Вы так говорите, будто она монстр. Нет, она просто женщина, которая хочет жить с нормальным доходным мужчиной без проблем. В начале она, наверняка, увлеклась тем, что я популярный актер 90-х — с детства любила мои фильмы и их смотрела. Потом были чувства, потом появился ребенок, но бытовуха съела любовь. Жизнь такая, что требует денег все больше и больше — а меня эта авария выбила из седла. И сейчас, судя по ее убеждениям и поведению, я уверен, что она ведет двойную жизнь. — А вы будете бороться за счастье? Откровенно говоря, я хочу сохранить семью, потому что ничего хорошего в одиночестве нет — я проходил это уже. Может быть, я виноват и много злился, был постоянный напряг в семье, безденежье. Но она тоже могла бы и поддержать меня… Да у нас обоюдные обиды друг на друга. Был момент, когда мы поссорились, и она сказала: «Уходи из семьи». Я уже собрался, а потом понял, что вырос без отца, и не хочу повторения такой жизни для моей дочери. Но все это очень противно и тяжело. — Грустно осознавать, что вы — актер, который работал с Кириллом Лавровым, Марком Захаровым, общался с Олегом Табаковым, — сейчас вынуждены выяснять отношения на шоу. А знаете, какая зарплата в театре? 23500 рублей на актера. А заслуженный артист получает 32 тысячи в месяц, народный — в районе 45-50 тысяч. Раньше спасало звание, возраст, в советское время на эти деньги можно было прожить, а сейчас уже нет. Сейчас молодому актеру светит один выходной в понедельник, при этом постоянные спектакли, репетиции и зарплата в три рубля. Я не перестал любить театр, но на данный момент не могу себе этого позволить, мне надо содержать семью.
— Вы обмолвились, что у вас слетело несколько проектов. О чем они были? Я поставил детский спектакль «Как воспитать гения?» — должен был везти его Германию и Ригу. Этот спектакль был создан как для родителей, так и для детей: в котором идет полный интерактив с залом. Кроме того, я написал эстрадный спектакль «Сердце напополам» для певицы Афины — это откровение артистки со зрителем. Действие начинается с финальной песни, ей дарят цветы, она раздает поклоны, а затем уходит за дверь и попадает в другой мир: сидит в гримерке, где разворачивается основной сюжет. В этом музыкально-антрепризном спектакле исполняется 14 композиций. Мы предлагали участие в проекте (одну из ролей) Татьяне Булановой, но она отказалась, заявив, что спеть может, а вот играть как актриса не хочет. Материал до сих пор лежит, мне хотелось все-таки довести проект до конца — чтобы его увидел зритель. В данный момент ищу спонсора и исполнительницу на главную масштабную роль. Кроме того, спектакль не дорогой, но я не могу быть и актером, и режиссером, и сценаристом, и продюсером, и вообще всеми. — Думаете, получится воплотить эти планы в жизнь? Планов-то у меня много: я хочу поработать над аудиокнигой на своем YouTube-канале, специальными поздравлениями от медийных лиц на различные торжества. Но пока на первом плане у меня стоит лечение мамы — ей предстоит операция первой степени сложности.— А как вы разобрались с виновником той аварии? Он выплатит компенсацию? Меня признали не виновным по всем статьям — а его статью с административной переквалифицировали в уголовную. Помню, со следователем разговаривая по телефону, я узнал, что его даже не осудят, потому что он попадает под амнистию 75 лет Победы: заплатит штраф 1500 рублей и все. А что мне делать: кто вернет мне страдания, имущество, деньги на лечение? — Гражданский суд? А что с него взять? Этот «человек» даже не позвонил и не узнал, как дела. Когда я его в ДПС увидел, чуть в лицо не дал – меня остановил мой директор Вячеслав Смородинов и сказал: «Все бывает, все мы водители». Обернувшись к виновнику, добавил: «Ты хотя бы позвонил бы, телефон же есть. Как человек предложил бы помощь». На самом деле я ведь даже денег не спросил, на что услышал: «Все же живы, все нормально». А сейчас у меня нет ни машины, ни денег, ни семьи, мать в тяжелом состоянии.

Фото: Instagram, стоп-кадр из фильма «Все будет хорошо!», личный архив, стоп-кадр из программы «На самом деле»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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