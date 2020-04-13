Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн

Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн

Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
. Мастера курсов ВГИКа, ГИТИСа и Высшего театрального училища имени Щепкина призывают отказаться от проведения вступительных испытаний в формате онлайн. Сегодня с этой просьбой они обратились к министру культуры Ольге Любимовой и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Из-за карантина первые отборочные туры, которые традиционно должны стартовать уже весной, руководству вузов предложили проводить в Интернете.

Среди подписавших открытое письмо: Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, Тамара Синявская, Сергей Женовач, Олег Меньшиков, Нонна Гришаева, Валерий Гаркалин, Юрий Соломин и другие мастера курсов (22 подписи).

“Мы считаем такое решение недопустимым и даже опасным для творческих вузов. - Онлайн прием… равно как и процесс онлайн обучения, приведут нас в русло самодеятельности”, - говорится в обращении.

Из-за традиционно большого потока желающих экзамены в этих учебных заведениях обычно состоят из нескольких этапов и начинаются заранее. Так, набирая в 2018 году свою первую мастерскую в ГИТИСе, Олег Меньшиков сначала отсмотрел больше трех тысяч человек, из которых меньше 20 стали его учениками.


“И без такой огромной черновой работы, которую мастера проводят по своей инициативе, то есть бесплатно, хороший результат невозможен”, – объясняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Профессор ВГИКа Александр Михайлов уверен, что определить наличие таланта или разглядеть харизму поступающих на актерский факультет можно только при непосредственном общении.


“Олег Павлович Табаков называл это “сценической заразительностью”, и ее невозможно почувствовать через монитор”, – соглашается с коллегой Заславский.

Он также указывает, что от вынужденного внедрения цифрового формата вступительных экзаменов пострадают и будущие режиссеры. Ведь предполагается, что они должны выполнить внеаудиторные задания с участием других абитуриентов – ”актеров”, а в новых условиях организовать это затруднительно.


Кроме того, с настороженностью к отборочным турам онлайн отнеслись и руководители сценографических мастерских.

Так, художник театра и преподаватель ГИТИСа Николай Симонов отметил, что при введении нового формата может увеличиться число тех, кто пытается на экзамене выдать чужие работы за свои.

В целом, педагоги единодушны: обмануть комиссию, находясь по другую сторону экрана, гораздо легче.

Наконец, по словам профессора ВГИКА Владимира Хотиненко, перенос вступительных испытаний в сеть неприемлем еще и потому, что ограничивает возможности тех абитуриентов, у которых нет доступа к интернету. “Мы же делаем ставку на провинцию, мы там ищем таланты”, – подчеркивает режиссер. При этом, отмечает Хотиненко, проводить текущие занятия онлайн он привык, потому что “работаешь со студентами, которых уже давно и хорошо знаешь”.


Пока инициаторы обращения предлагают перенести прослушивания на август, а прием осуществить в сентябре-октябре. Однако мастера открыты для совместного обсуждения:

“Простых решений, вероятно, тут быть не может”, – отмечается в письме.

В министерствах пока никак не отреагировали на просьбу.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная инфекция
У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная
«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд рублей
«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд
Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне коронавируса
Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне
Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»
Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»
"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID
"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

В России внедряют технологию распознавания лиц
Для российских вузов подготовят три типа государственной аккредитации
Медведев заявил о важности создания единой платформы для университетских онлайн-курсов
Вступительные экзамены в российские вузы решено перенести