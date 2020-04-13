Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн

Анастасия Иванова

. Мастера курсов ВГИКа, ГИТИСа и Высшего театрального училища имени Щепкина призывают отказаться от проведения вступительных испытаний в формате онлайн. Сегодня с этой просьбой они обратились к министру культуры Ольге Любимовой и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Из-за карантина первые отборочные туры, которые традиционно должны стартовать уже весной, руководству вузов предложили проводить в Интернете.

Среди подписавших открытое письмо: Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, Тамара Синявская, Сергей Женовач, Олег Меньшиков, Нонна Гришаева, Валерий Гаркалин, Юрий Соломин и другие мастера курсов (22 подписи).

“Мы считаем такое решение недопустимым и даже опасным для творческих вузов. - Онлайн прием… равно как и процесс онлайн обучения, приведут нас в русло самодеятельности”, - говорится в обращении.

Из-за традиционно большого потока желающих экзамены в этих учебных заведениях обычно состоят из нескольких этапов и начинаются заранее. Так, набирая в 2018 году свою первую мастерскую в ГИТИСе, Олег Меньшиков сначала отсмотрел больше трех тысяч человек, из которых меньше 20 стали его учениками.

“И без такой огромной черновой работы, которую мастера проводят по своей инициативе, то есть бесплатно, хороший результат невозможен”, – объясняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Профессор ВГИКа Александр Михайлов уверен, что определить наличие таланта или разглядеть харизму поступающих на актерский факультет можно только при непосредственном общении.





“Олег Павлович Табаков называл это “сценической заразительностью”, и ее невозможно почувствовать через монитор”, – соглашается с коллегой Заславский.

Он также указывает, что от вынужденного внедрения цифрового формата вступительных экзаменов пострадают и будущие режиссеры. Ведь предполагается, что они должны выполнить внеаудиторные задания с участием других абитуриентов – ”актеров”, а в новых условиях организовать это затруднительно.

Кроме того, с настороженностью к отборочным турам онлайн отнеслись и руководители сценографических мастерских.

Так, художник театра и преподаватель ГИТИСа Николай Симонов отметил, что при введении нового формата может увеличиться число тех, кто пытается на экзамене выдать чужие работы за свои.

В целом, педагоги единодушны: обмануть комиссию, находясь по другую сторону экрана, гораздо легче.

Наконец, по словам профессора ВГИКА Владимира Хотиненко, перенос вступительных испытаний в сеть неприемлем еще и потому, что ограничивает возможности тех абитуриентов, у которых нет доступа к интернету. “Мы же делаем ставку на провинцию, мы там ищем таланты”, – подчеркивает режиссер. При этом, отмечает Хотиненко, проводить текущие занятия онлайн он привык, потому что “работаешь со студентами, которых уже давно и хорошо знаешь”.

Пока инициаторы обращения предлагают перенести прослушивания на август, а прием осуществить в сентябре-октябре. Однако мастера открыты для совместного обсуждения:

“Простых решений, вероятно, тут быть не может”, – отмечается в письме.

В министерствах пока никак не отреагировали на просьбу.