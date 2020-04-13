Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены

Лидия Мартынова

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских войск.

Тринадцатого апреля 1945 года Красная армия после ожесточенных боев захватила город Вену. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. Освобождение столицы Австрии проходило в рамках Венской наступательной операции Красной армии, которая продолжалась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля.

"На интернет-портале Минобороны России к годовщине освобождения войсками Красной армии столицы Австрии города Вены от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел "Венский вальс Победы", основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители раздела смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами - боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами верховного главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.