Минздрав рекомендует рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Медработникам следует рассматривать любой случай ОРВИ вне зависимости от анамнеза как возможную коронавирусную инфекцию. Об этом говорится во временных методических рекомендациях по диагностике и лечению вирусных заболеваний в условиях пандемии, опубликованных на сайте Минздрава в понедельник.

В пособии, в частности, говорится, как отличить коронавирус от других инфекций. Документ подготовила группа ведущих российских учёных и клиницистов. Авторы в рекомендациях приводят несколько вариантов схем лечения для пациентов с ОРВИ на амбулаторном этапе.

«В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — указывается в документе.

Рекомендации призваны обеспечить врачей необходимой информацией, чтобы они безотлагательно начинали лечение пациентов с симптомами ОРВИ, не дожидаясь результатов теста на коронавирус. Указывается, что из-за высокого сходства клинических проявлений ОРВИ и коронавируса, а также возможности совместной формы заболевания, врачи могут применять комбинированные схемы лечения с помощью лекарств от этих инфекций.

Отмечается, что противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Доказано, что именно раннее начало лечения позволяет легче и быстрее перенести COVID-19.

«Медикаментозное этиотропное лечение при ОРВИ доказано только в отношении одного возбудителя — вируса гриппа. Кроме того, ВОЗ для лечения гриппа рекомендует применение этиотропных химиопрепаратов, блокирующих репликацию вируса, то есть обладающих прямым противовирусным действием», — говорится в документе.

Такой подход должен использоваться также и при назначении антибактериальной терапии при наличии показаний к ней.

Подчёркивается, что в амбулаторных условиях можно лечить пациентов с лёгким течением ОРВИ. Но следует помнить, что больные в возрасте старше 65 лет или имеющие хронические заболевания являются группой риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Согласно рекомендациям, по решению врача вне зависимости от тяжести течения заболевания помощь таким пациентам может оказываться в условиях стационара.

Указывается, что инкубационный период большинства ОРВИ, как правило, не превышает трёх дней, тогда как длительность инкубационного периода COVID-19 может колебаться от одного до 14 дней, но в среднем составляет пять дней. При гриппе заболевание начинается остро, при коронавирусе и ОРВИ выраженность симптоматики, как правило, нарастает постепенно.

Как при коронавирусе, так и при гриппе может отмечаться высокая температура, кашель, лихорадка, слабость. При ОРВИ лихорадка и слабость встречаются редко. При этом при гриппе и ОРВИ затруднённое дыхание и одышка отмечаются значительно реже, чем при COVID-19.

Документ направлен в регионы для ознакомления всех врачей, которые лечат пациентов с признаками ОРВИ.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что Минздрав 9 апреля выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностики и лечению коронавируса, в которые вошли наиболее актуальные методы борьбы с COVID-19, а также технологии защиты медперсонала.

В частности, ведомство расширило список лекарств для больных COVID-19. В него входят хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов, тоцилизумаб, надропарин кальция. Ещё три препарата — умифеновир, ремдесивир, фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с подтверждённым коронавирусом.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в России превысило 18 тысяч, зафиксировано 148 летальных исходов, вылечились 1470 человек.

Ранее в комментарии «Парламентской газете» академик РАН Михаил Кирпичников предположил, что эпидемия коронавируса в России достигнет пика в конце апреля-начале мая и затем выйдет на плато. Но как долго будет длиться это плато, зависит в том числе от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер, установленных Правительством.