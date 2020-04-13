Мишустин рассказал, как бизнес сможет выплачивать налоги после отсрочки

Лидия Мартынова

Малые и средние предприятия (МСП) смогут выплачивать налоги и сборы, по которым получили отсрочки, не сразу после ее завершения, а равным долями еще в течение года, объяснил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

"Им не нужно будет все гасить за один день, сразу как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случая практически до конца 2021 года", - сказал он.

Ранее в ходе совещания он отметил, что правительство сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев.

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