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Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска

Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропускаФото: Илья Питалев

Москвичам объяснили, какое наказание грозит за отсутствие цифрового пропуска. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал адвокат Павел Астахов, новая статья 3.18.1 столичного КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») грозит гражданам, передвигающимся на автомобилях без пропуска, штрафом в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуацией транспорта на спецстоянку.

С 9 апреля подобные меры начали применять в отношении нарушителей, которые являются носителями коронавируса и которых врачи обязали остаться дома и соблюдать карантин.

Партнер юридической фирмы «Косенков и партнеры» Константин Суворов считает, что эвакуировать «в показательных целях» будут и обычных водителей без цифровых пропусков.

При этом некоторым гражданам не нужно оформлять пропуска. Речь идет о судьях, адвокатах, нотариусах и помощниках всех этих категорий, журналистах, частных охранниках, военнослужащих, а также государственных и муниципальных служащих.

Как рассказали источники изданию, в полицию Москвы пока не поступало указаний о том, как и с помощью каких технических средств будут контролировать соблюдение гражданами указа о пропусках с 15 апреля.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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