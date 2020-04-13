Москвичи столкнулись с проблемами, оформляя пропуска

Алексей Вольцев

В субботу Сергей Собянин подписал указ, согласно которому на территории Москвы вводится пропускной режим. Он касается тех, кто передвигается по городу на общественном транспорте или личной машине. Столь строгие меры введены из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Пешее передвижении горожан разрешается только до ближайшего продуктового магазина или аптеки. Оформить пропуск можно с сегодняшнего дня на портале mos.ru. Правда, сейчас ресурс не работает. По всей видимости, он перегружен из-за наплыва большого количество пользователей Сети. Многие из них выражают недовольство по этому поводу.

«Сергей Семенович, похоже, у вас система пропусков сломалась»; «И сколько мне ждать своего пропуска?»; «Сайт очень долго грузит, к сожалению!» — обратились жители Москвы к мэру.

Местные власти уже отреагировали на неполадки, отметив, что не стоит тестировать систему выдачи пропусков без лишней нужды. Ведь именно из-за этого сервер не может работать полноценно.

Фото: Joosep Martinson/Getty Images, АГН «Москва»