Москвичи столкнулись с проблемами, оформляя пропуска
Пешее передвижении горожан разрешается только до ближайшего продуктового магазина или аптеки. Оформить пропуск можно с сегодняшнего дня на портале mos.ru. Правда, сейчас ресурс не работает. По всей видимости, он перегружен из-за наплыва большого количество пользователей Сети. Многие из них выражают недовольство по этому поводу.
«Сергей Семенович, похоже, у вас система пропусков сломалась»; «И сколько мне ждать своего пропуска?»; «Сайт очень долго грузит, к сожалению!» — обратились жители Москвы к мэру.
Местные власти уже отреагировали на неполадки, отметив, что не стоит тестировать систему выдачи пропусков без лишней нужды. Ведь именно из-за этого сервер не может работать полноценно.
Фото: Joosep Martinson/Getty Images, АГН «Москва»