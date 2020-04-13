Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его испытания
Одна из российских компаний разработала препарат от коронавируса, через 10−12 суток начнутся его клинические испытания. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил президенту Владимиру Путину министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр отметил, что тест-системы, которые сегодня зарегистрированы, зарегистрированы в беспрецедентно короткие сроки и даже прошли контроль качества.
Как сообщало ИА Newstes, на том же совещании, которое проходило в режиме видеоконференции, президент Владимир Путин отметил, что, хотя ситуация с коронавирусом становится все тяжелее, властям все же удается действовать на опережение. Однако для дальнейшей работы «нужен хороший, профессиональный прогноз. И не только среднесрочный и долгосрочный, но и на период ближайших трех, семи, десяти дней». В этой связи он поручил правительству постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки.