На пляже "Ланжерон" в Одессе во время карантина застряло авто: сеть возмутило фото

Алексей Вольцев

В Одессе на пляже «Ланжерон» застрял автомобиль. Владелец по непонятным причинам решил, что машина на пляже — это не нарушение правил. Из песчаной ловушки автомобиль помогли вытянуть участники городского автосообщества.

Блогер Sergey Zoof предложил для подобных любителей отдыха у воды учредить особую премию.

Пользователи соцсетей согласны, что таким водителям нужно не помогать, а вызывать полицию.

Безнаказанность чревата тем, что число любителей прокатиться на авто по пляжу будет только расти.

Напомним, в Киеве водитель-нарушитель поплатился за наглое поведение на дороге, застряв на трамвайных рельсах. А в Николаеве автовладельца, припарковавшегося посреди тротуара, проучили, залив выхлопную трубу машины монтажной пеной.

Фото Sergey Zoof/Facebook