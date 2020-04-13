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На поддержку медиков в России выделят дополнительно 50 млрд рублей

На поддержку медиков в России выделят дополнительно 50 млрд рублей

В России будет выделено около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом решении правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство уже утвердило перечень медицинских учреждений, которые будут задействованы в борьбе с коронавирусом в регионах. Как подчеркнул Мишустин, губернаторы «должны в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы, чтобы направлять туда пациентов».

«Мы также выделим из резервного фонда около 640 млн рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест», — пояснил премьер.

Как уточнил Мишустин, выплаты получат и медики, работающие в подведомственных силовым и правоохранительным структурам медучреждениях.

Напомним, ранее на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно выплачивать врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей. Как сообщало ИА Newstes, 10 апреля Путин дал чиновникам 10 дней на то, чтобы подготовить все медучреждения России для помощи больным с коронавирусом.

Следует отметить, что Минздраву и руководителям регионов поручено следить за тем, чтобы в условиях пандемии больным другими заболеваниями также оказывалась помощь.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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