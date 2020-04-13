«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд рублей

Анастасия Иванова

Банк России открыл Сбербанку безотзывную кредитную линию (БКЛ) с максимально возможным лимитом в размере 500 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В самом Сбербанке заверили, что безотзывная кредитная линия, объем которой увеличился более чем вдвое, нужна лишь как резерв в условиях значительного роста волатильности на рынках. Представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что БКЛ необходима в качестве резервного источника для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и открыта взамен погашенной ранее, лимит которой он не раскрыл.

Следует отметить, что в опубликованном 10 апреля аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс» сообщалось, что «в целях повышения возможностей управления ликвидностью в условиях повышенной волатильности» регулятор с 1 апреля изменил порядок расчета максимального лимита БКЛ, после чего линия в 500 млрд руб. была открыта для «одной системно значимой кредитной организации», название которой тогда не сообщалось.

Агентство Reuters со ссылкой на финансового директора Сбербанка Александра Морозова уточняет, что банк пролонгировал БКЛ, увеличив ее объем с 223 млрд до 500 млрд рублей. При этом, по словам Морозова, средства БКЛ не выбираются, а используются лишь в качестве резерва.