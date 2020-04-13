Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты

Алексей Вольцев

Налоговая заблокировала счета творческого объединения Gazgolder, где одним из основателей является рэпер Баста. Известно, что инспекторы пришли в центр с проверкой, но не обнаружили никого из сотрудников на месте.

Появилась информация, что на месте, где зарегистрирован центр Gazgolder, сотрудникам ведомства не удалось обнаружить ничего, что могло быть как-то связано с компанией. В результате налоговая заблокировала счета Gazgolder-марк — клуб и Gazgolder-рекордс — лейбл.

Однако чуть позже представители 39-летнего Басты вышли на связь и прокомментировали ситуацию. По их словам, все сотрудники творческого объединения Gazgolder с начала марта работают удаленно. После того, как карантин закончится — все вернутся на свои рабочие места. «Офис творческого объединения закрыт в соответствии с введенным режимом и возобновит свою работу, когда страна выйдет из режима самоизоляции. Все счета компаний активны, как и сотрудники — все на связи, все в деле, все думают о новых интересных проектах», — сообщили в пресс-службе центра.

Отметим, что сам рэпер никак не отреагировал на появившуюся информацию. Лишь в личном блоге Василий Вакуленко заявил, что в магазине одежды Gazgolder скидка 30 процентов на всю коллекцию.

Ранее Баста сообщил, что вместе с семьей находится на режиме самоизоляции. По словам артиста, его жена Елена Пинская и дочери Маша и Василиса рады, что он, наконец, приостановил плотный рабочий график. «Мы самоизолировались. Дети не ходят ни в школу, ни в садик. Планы изменились на 180 градусов. Стараемся с толком провести свободное время. Читаем книги, смотрим фильмы. Мы не падаем духом и стараемся помочь нашим близким перенести этот опасный жизненный момент», — делилась супруга рэпера.

Также Елена отмечала, что впервые за долгое время муж проводит выходные дома. Раньше музыкант постоянно ездил на гастроли и выступления. «Жить с Василием непросто. Профессия подразумевает его частое отсутствие, туры, которые длятся иногда больше месяца, если это на другом континенте, например, в Америке. По выходным Вася также часто отсутствует, поскольку организаторы концертов устраивают их специально, чтобы люди отдохнули и послушали любимого артиста», — откровенничала жена Басты.

Фото: Legion-Media, Instagram