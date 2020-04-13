Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты

Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Налоговая заблокировала счета творческого объединения Gazgolder, где одним из основателей является рэпер Баста. Известно, что инспекторы пришли в центр с проверкой, но не обнаружили никого из сотрудников на месте.

Появилась информация, что на месте, где зарегистрирован центр Gazgolder, сотрудникам ведомства не удалось обнаружить ничего, что могло быть как-то связано с компанией. В результате налоговая заблокировала счета Gazgolder-марк — клуб и Gazgolder-рекордс — лейбл.

Однако чуть позже представители 39-летнего Басты вышли на связь и прокомментировали ситуацию. По их словам, все сотрудники творческого объединения Gazgolder с начала марта работают удаленно. После того, как карантин закончится — все вернутся на свои рабочие места. «Офис творческого объединения закрыт в соответствии с введенным режимом и возобновит свою работу, когда страна выйдет из режима самоизоляции. Все счета компаний активны, как и сотрудники — все на связи, все в деле, все думают о новых интересных проектах», — сообщили в пресс-службе центра.

Отметим, что сам рэпер никак не отреагировал на появившуюся информацию. Лишь в личном блоге Василий Вакуленко заявил, что в магазине одежды Gazgolder скидка 30 процентов на всю коллекцию.

Ранее Баста сообщил, что вместе с семьей находится на режиме самоизоляции. По словам артиста, его жена Елена Пинская и дочери Маша и Василиса рады, что он, наконец, приостановил плотный рабочий график. «Мы самоизолировались. Дети не ходят ни в школу, ни в садик. Планы изменились на 180 градусов. Стараемся с толком провести свободное время. Читаем книги, смотрим фильмы. Мы не падаем духом и стараемся помочь нашим близким перенести этот опасный жизненный момент», — делилась супруга рэпера.

Также Елена отмечала, что впервые за долгое время муж проводит выходные дома. Раньше музыкант постоянно ездил на гастроли и выступления. «Жить с Василием непросто. Профессия подразумевает его частое отсутствие, туры, которые длятся иногда больше месяца, если это на другом континенте, например, в Америке. По выходным Вася также часто отсутствует, поскольку организаторы концертов устраивают их специально, чтобы люди отдохнули и послушали любимого артиста», — откровенничала жена Басты.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии
Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Москвичам рассказали о штрафах за отсутствие пропуска
Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз
Эксперты: Просрочки по кредитам в России могут вырасти в 5−7 раз
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих партнеров
Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить своих
В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
Нефть выросла после сделки ОПЕК+
Нефть выросла после сделки ОПЕК+
Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта
Подрядчик «Северного потока — 2» начал работы для конкурента проекта
Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос решения
Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос
Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Налоговая заблокировала счета компании рэпера Басты
Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне
Джулиан Ассанж дважды стал отцом, пока скрывался в посольстве
Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис
Симороним на удачу: 4 шуточных ритуала на богатство в кризис
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне альянса
Источник рассказал о договоренностях между ОПЕК+ и странами вне

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции
Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек

Еще по теме

Рэрпе L'One опроверг полюбовный уход Егора Крида от Тимати
Великобритания заблокировала счета RT - главный редактор
Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Поклонники ждут очную ставку между Децлом и Бастой