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Названа самая популярная песня десятилетия

Названа самая популярная песня десятилетияФарелл УильямсФото: Globallookpress.com

Названа самая популярная песня десятилетия. Об этом сообщает «Би-би-си» в понедельник, 13 апреля.

Уточняется, что рейтинг рассчитывался с учетом того, как часто та или иная композиция звучала на британском радио и телевидении. Так, лидером списка стал трек Happy Фарелла Уильямса. Он был написан в качестве саундтрека для мультфильма «Гадкий я 2» и стал восьмой по популярности песней в британских чартах.

На втором месте оказалась работа певицы Адель Rolling In The Deep, ставшая заглавным синглом ее второго альбома. Благодаря ей исполнительница получила три премии «Грэмми».

Замкнула тройку композиция Moves Like Jagger группы Maroon 5 и Кристины Агилеры. Она возглавила американские чарты, а через девять лет после ее выхода упомянутый в названии музыкант Мик Джаггер опубликовал видео, в котором станцевал под Moves Like Jagger.

В первую десятку также вошли такие песни, как Get Lucky от Daft Punk, Фарелла Уилямса и Нила Роджерса, Can't Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars коллектива One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.

В прошлом году в Великобритании назвали самую популярную песню века. Ею стала композиция Chasing Cars рок-музыкантов Snow Patrol.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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