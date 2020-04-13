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Названы предполагаемые пиковые даты распространения COVID-19 в России

Названы предполагаемые пиковые даты распространения COVID-19 в России

Пик распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начаться приблизительно 14-16 апреля – такой прогноз дала вице-премьер по вопросам здравоохранения Татьяна Голикова.

По словам зампремьера, в случае, если в указанный период рост заболеваемости остановится, это говорит о том, что Россия вышла на пиковые значения. Именно поэтому нерабочие дни объвлены до конца месяца.

"Нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Это позволит оценить эффект от принятых мер", – сказала она в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на т/к "Россия 1".

12 апреля суточный прирост заболевших COVID-19 в России превысил 2 тысячи человек. Всего зафиксировано 15 770 случаев заболевания. 130 пациентов умерли, 1291 человек выздоровел. В стране проведены свыше 1,2 млн тестов.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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