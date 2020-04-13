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Названы причины успешной борьбы Вьетнама с коронавирусом

Названы причины успешной борьбы Вьетнама с коронавирусомФото: Linh Pham / Getty Images

Вьетнам с помощью решительных карантинных мер и социальной сплоченности смог избежать трагических последствий пандемии коронавируса, которые переживают в Европе и США. Причины успеха назвало издание South China Morning Post.

Отмечается, что реакция Вьетнама на кризис заслужила похвалу от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Показатели инфицирования в стране, несмотря на общую границу с Китаем, остаются значительно ниже, чем в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване — их много раз хвалили в СМИ за их эффективные меры против пандемии. Кроме того, во Вьетнаме вообще не зафиксированы смерти от нового вируса.

Представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидун Парк считает, что раннее реагирование страны на кризис оказалось важнейшим фактором успеха. «Вьетнам отреагировал на эту вспышку рано и деятельно. Его первое исследование по оценке рисков было проведено в начале января — вскоре после того, как начали поступать сообщения о случаях заболевания в Китае», — сказал он.

В стране быстро был создан национальный комитет по предупреждению и контролю COVID-19 во главе с вице-премьером, который сразу представил национальный план реагирования. Вьетнамские школы закрыты с января, 16 марта начался массовый карантин, с 25 марта прекращены международные авиарейсы. Подавляющее большинство внутренних рейсов, поездов и автобусов отменены. Тем, кто заразил другого человека из-за отказа носить маску, может грозить до 12 лет тюрьмы.

При этом власти пока не говорят о смягчении этих ограничений. Несмотря на малое количество подтвержденных случаев, 1 апреля Вьетнам объявил ограничения по въезду и выезду из страны. Кроме того, во Вьетнаме есть опыт лечения похожих заболеваний, таких как атипичная пневмония.

Успех Вьетнама можно объяснить и социальной сплоченностью его граждан. Так, премьер-министр Нгуен Суан Фук сравнил действия страны по сдерживанию вируса с Тетским наступлением — первым широкомасштабным наступлением коммунистических сил во время войны с США в 1968 году. Пожилые люди подтверждают, что не видели такого уровня дисциплины и солидарности со времен войны.

Во Вьетнаме на 13 апреля зафиксировано 262 случая заражения коронавирусом, никто из пациентов не погиб.

Ранее сообщалось, что Греции удается успешно бороться с эпидемией коронавируса из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. Греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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