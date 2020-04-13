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Названы самые криминальные российские регионы

Названы самые криминальные российские регионыФото: Александр Вильф / РИА Новости

В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года. Данные ведомства приводит RT.

Наибольшее число преступлений за первые два месяца 2020 года было выявлено в Москве. Так, в столице было зафиксировано 23,9 тысячи преступлений. На втором месте Московская область — 12,1 тысячи зарегистрированных преступлений. Следующие места заняли Краснодарский край (12 тысяч), Челябинская область (10,2 тысячи) и Ростовская область (9,6 тысячи).

Наименьшее число преступлений было зарегистрировано в Ненецком автономном округе (124). В пятерку наиболее мирных регионов также вошли Чукотка (126), в Ингушетия (322), Магаданская область (472) и Республика Калмыкия (508).

Всего за два месяца в России 327,3 тысячи преступлений, что на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале Москва, Санкт-Петербург и Московская область оказались самыми лучшими регионами по качеству жизни за 2019 год. Также в первую десятку рейтинга вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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