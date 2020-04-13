Нефть выросла после сделки ОПЕК+

Вадим Карасев

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла после сделки ОПЕК+ о сокращении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 01:03 по московскому времени фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне прибавили 2,45 процента и достигли 32,25 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса нефти WTI выросла 0,22 процента и составила 22,81 доллара за баррель.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились с Мексикой о сокращении добычи нефти. Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне вместо ранее заявленных 10 миллионов баррелей. Таким образом Мексика обязуется сократить добычу всего на 100 тысяч баррелей в сутки, а не на 400 тысяч, как подразумевалось ранее.

В начале марта на мировом рынке нефти разразилась ценовая война. Поводом стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В результате стоимость нефти резко обвалилась и пробила минимальное значение за почти 20 лет.