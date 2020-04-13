Немцы заплевали французов: «Убирайся к себе в страну, коронавирусный»

Анастасия Иванова

Живущим в приграничной зоне с Германией французам, которые приезжают в соседнюю страну за покупками, часто приходится выслушивать оскорбления от своих немецких соседей. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас извинился за поведение своих сограждан, передаёт сегодня, 13 апреля, Международное французское радио (RFI).

«Коронавирус (Covid-19) не знает национальностей. То же самое относится к человеческому достоинству. Больно видеть, как наши французские друзья иногда подвергаются оскорблениям и нападкам из-за Covid-19. Такое поведение неприемлемо. Мы все в общей лодке!», — написал в субботу, 11 апреля, Маас на своей странице в Twitter.

Чуть ранее министр экономики граничащей с Францией федеральной земли Саар Анке Релингер также принесла свои извинения от имени местных властей. «Мы слышим, что французов оскорбляют и закидывают их яйцами. Те, кто это делает, покушаются на дружбу между нашими народами. Я приношу французам свои извинения за эти отдельные инциденты», — написала она на прошлой неделе в своем аккаунте в Twitter.

Как поясняет агентство France-Presse, инциденты происходили, в основном, в конце марта. Тогда мэры нескольких приграничных с Францией немецких городков сообщали о случаях столкновений местных жителей с французами на фоне пандемии коронавируса. «Некоторых останавливают и оскорбляют на улице. Французы боятся к нам приезжать», — рассказал мэр коммуны Герсхайм Микаэль Кливот в интервью порталу t-online. Он также сообщил, что к нему обращались французы с жалобами на то, что местные жители плевали в них со словами: «Убирайся к себе в страну, коронавирусный».

Вместе со своими коллегами, мэрами других приграничных населённых пунктов, Микаэль Кливотт разместил призыв к согражданам сохранять вежливость.

Консул Франции в федеральной земле Саар Катрин Робине подтвердила факты оскорблений граждан Пятой республики. Однако она отметила, что речь идет об «отдельных инцидентах». По её мнению, они связаны с тем, что один из первых очагов эпидемии во Франции находился в регионе Гранд-Эст (на востоке страны), который граничит с Германией. Многие работающие в Германии французы в тот период оказались без работы. Речь идёт, в основном об обслуживающем персонале и домработниках, пояснила консул.