Новак назвал сделку ОПЕК+ спасением

Вадим Карасев

Министр энергетики России Александр Новак положительно оценил достигнутые договоренности в рамках новой сделки ОПЕК+. Стороны соглашения поэтапно сократят добычу нефти.

По сообщениям ТАСС, глава Минэнерго, комментируя сделку, отметил, что она позволяет удержать цены на "черное золото" от "шокового падения". По словам Новака, это уберегло всю отрасль в целом от "наступления катастрофы".





Новак уточнил, что стороны рассматривали два сценария, один из которых предусматривал поддержание баланса рынка за счет снижения спроса. В этом варианте нефтяная отрасль пострадала бы в глобальных масштабах.

Теперь, после заключения сделки восстановление цен на нефть будет преимущественно зависеть от скорости, с которой пойдет восстановление мировой экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Министр энергетики РФ отдельно отметил, что соглашение ОПЕК+ носит долгосрочный характер, что демонстрирует намерения на стабилизацию сырьевого рынка.

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