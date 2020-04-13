Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Владимир Владимирович Путин сыграл, безусловно, ключевую роль, чтобы были достигнуты договоренности между странами ОПЕК+. Мы видели ряд разногласий. В последние дни президент связывался неоднократно и с президентом Соединенных Штатов Америки, и с королем Саудовской Аравии. Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.