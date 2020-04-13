Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+

Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, без его участия она могла не состояться, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Владимир Владимирович Путин сыграл, безусловно, ключевую роль, чтобы были достигнуты договоренности между странами ОПЕК+. Мы видели ряд разногласий. В последние дни президент связывался неоднократно и с президентом Соединенных Штатов Америки, и с королем Саудовской Аравии. Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная инфекция
У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная
«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд рублей
«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд
Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне коронавируса
Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне
Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»
Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»
"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID
"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

СМИ: Путин сыграл решающую роль в достижении соглашения ОПЕК
Россия заявила о готовности сократить добычу нефти
СМИ сообщили о «решающей роли» Путина в сделке ОПЕК
Новак объяснил, почему Россия согласилась на сокращение добычи нефти