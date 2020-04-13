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Новак: «Северный поток — 2» будет реализован однозначно

Новак: «Северный поток — 2» будет реализован однозначно

Строительство «Северного потока — 2» будет успешно завершено. Об этом сегодня, 12 апреля, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. Учитывая, что было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта, я думаю, что этот проект однозначно будет реализован», — сказал Новак в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Как сообщало ИА Newstes, 6 апреля российское судно-трубоукладчик «Алексей Черский» взяло прямой курс на Европу. Проходя мимо Конго, судно «Газпром флота» указало следующей точкой прохода испанский Лас-Пальмас. До Балтийского моря оно доберется не ранее конца апреля. За трубоукладчиком следуют сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» и заправщик «Ельня».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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