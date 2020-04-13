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Объявлена дата премьеры фильма Меликян "Фея" с Хабенским в главной роли

Объявлена дата премьеры фильма Меликян "Фея" с Хабенским в главной роли
Премьера фильма "Фея" режиссера Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли состоится 30 апреля на онлайн-платформе, сообщает пресс-служба сервиса "КиноПоиск HD".

"30 апреля эксклюзивно на "КиноПоиск HD" состоится онлайн-премьера триллера "Фея" от продюсера, режиссера и сценариста Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях. Фильм завершает авторскую трилогию Меликян, начатую фильмами "Русалка" и "Звезда", - сказано в сообщении.

Владелец крупной империи видеоигр уверен, что контролирует все в своей жизни. Однако случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений. В фильме также снимались Ингеборга Дапкунайте, Никита Еленев, Тинатин Далакишвили, Мария Шалаева и другие.

"Фея" - мой самый необычный фильм с самым долгим путем создания. О чем это кино для меня? Пока работала над ним, смыслы периодически менялись. Когда я писала сценарий, думала, что это про предназначение человека. Когда снимала, казалось, что это про любовь. Когда смонтировала, увидела, что это про встречу родственных душ. Сейчас мне кажется, этот фильм про то, как человек соприкоснулся с тайной, которую ему постичь не дано", - сказала Меликян, слова которой привели в пресс-службе.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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