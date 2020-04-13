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Около 7% читателей EADaily не соблюдают режим самоизоляции

Около 7% читателей EADaily не соблюдают режим самоизоляции

7% читателей нашего агентства не соблюдают режим самоизоляции в связи коронавирусной эпидемией. Это выяснилось в ходе очередного опроса на сайте ИА Newstes .

22% принявших участие в опросе ответили: «Стараюсь, но не всегда получается». 71% заявили, что соблюдают режим самоизоляции, столь важный для недопущения коронавирусной инфекции в России.

Опрос проводился с 10 по 13 апреля 2020 года. Проголосовали 5856 человек.

Как сообщало ИА Newstes , режим самоизоляции начал действовать в большинстве регионов России 30 марта. 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что к 14—16 апреля станет понятно, остановился ли в России рост числа инфицированных новым коронавирусом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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