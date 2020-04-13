Оксана Самойлова о своей новой жизни без Джигана: "Я не в депрессии и не в запое"

Вадим Карасев

После того как Оксана Самойлова объявила, что подает на развод с Джиганом после 10 лет совместной жизни, 31-летняя мама четверых детей регулярно выходит на связь со своими подписчиками (а их в последнее время у Оксаны прибавилось — сейчас за ней в инстаграме следят почти 12 миллионов пользователей соцсети) и делится своими чувствами и мыслями по поводу разлада в семье.





Оксана Самойлова

Вчера Самойлова снова порадовала поклонников новым постом и призналась, что сейчас находится в поиске себя.

Сейчас я знакомлюсь с собой. Какая я мама, я знаю уже восемь лет, какой я была женой — я тоже знаю, какой я руководитель, какая я дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев — мне тоже понятно. А кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот я, похоже, даже и не вспомню. Вот сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, что мне интересно, к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце. Это не про то, что моя прежняя жизнь была мне не по душе, нет, я кайфовала от всего, что делала, но сейчас освободилось место и время для глубинных поисков себя,

— написала Оксана.





Судя по ее постам, Самойлова старается сохранять самообладание и даже относится к сложившейся ситуации с юмором. Например, недавно она отметила, что "в любом случае плакать лучше в "бентли", а не на засаленной кухне".

В отношениях тебе всегда приходится учитывать чувства и интересы своего партнера (ну, по крайней мере, я так жила, и буду делать также в будущем и считаю это исключительно правильным). Теперь я могу делать то, что хочется мне. Какое странное и давно забытое чувство. Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе, но я как будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная,

— заключила Самойлова.





Джиган и Оксана Самойлова

Нашла ли Оксана уже для себя новые интересы в жизни, она пока не уточнила. Все свое время Самойлова пока, судя по всему, посвящает своим детям.

Недавно она, к радости поклонников, поделилась сразу двумя изображениями маленького Давида, который родился в феврале этого года в Майами. Видео с малышом собрало больше шести миллионов просмотров.

А вот 34-летний Джиган из соцсетей пока пропал. В начале апреля стало известно, что рэпер снова оказался в клинике — об этом заявил Гуф. Напомним, после ряда не совсем адекватных поступков, Джиган оказался в рехабе еще в Майами, сразу после того, как Оксана Самойлова родила долгожданного сына.