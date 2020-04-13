Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Такой прогноз глубины падения российской экономики дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС. По его словам, такой исход возможен при продлении карантинных мер из-за коронавируса.

Также, по его словам, число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек. «По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — указал глава Счетной палаты.

Также Кудрин говорил о том, что в России необходимо увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице. Он уверен, что финансовая система справится с нагрузкой.

Ранее в апреле Кудрин заявлял, что ВВП страны может упасть на 3-5 процентов. «А может быть похожая ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8 процентов», — предупреждал он. Во время кризиса на поддержку финансового сектора пошло около 10 процентов ВВП. Тогда нефть стоила в среднем 60 долларов за баррель.

За последние сутки в России выявлено более 2,5 тысячи зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных превышает 18 тысяч.