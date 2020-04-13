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Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова

Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Новый этап освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом сказала Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в комментарии телеканалу "Украина24".

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, будут на обсервации согласно тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", - отметила Денисова.

"Государство и Президент намерены вернуть всех граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях и в России", - добавила она.
Кроме того, Уполномоченный ВР отметила, что по полученной ею информации, некоторые из содержащихся в российских тюрьмах граждан Украины, в частности в "Лефортово", имеют признаки инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19. Однако эта информация сейчас проверяется, в частности направлены соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", - резюмировала украинский омбудсмен.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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