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От Google потребовали объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянам

От Google потребовали объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянамФото: Justin Sullivan / Getty Images

Роскомнадзор направил запрос в компанию Google, потребовав объяснить удаление видезаписи обращения президента России Владимира Путина на YouTube, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В письме от Роскомнадзора к руководству Google говорится, что с YouTube-канала телекомпании НТВ удалили запись выступления Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса. В запросе ведомства указано, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции России о запрете цензуры.

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По материалам: lenta.ru

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