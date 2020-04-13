От Google потребовали объяснить удаление с YouTube обращения Путина к россиянам

Вадим Карасев

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Роскомнадзор направил запрос в компанию Google, потребовав объяснить удаление видезаписи обращения президента России Владимира Путина на YouTube, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В письме от Роскомнадзора к руководству Google говорится, что с YouTube-канала телекомпании НТВ удалили запись выступления Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса. В запросе ведомства указано, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции России о запрете цензуры.