Отношение россиян к волонтерам улучшилось - эксперт

Вадим Карасев

Фото: https://oprf.ru

Все больше россиян вовлекается в волонтерскую деятельность. Теперь это уже не только активисты общественных движений, а еще и бизнесмены и просто неравнодушные граждане. О том, почему люди становятся добровольцами и вступают в волонтерские движения в беседе с Ruposters рассказала политконсультант Алена Август.

"Волонтеры стали ближе к людям. Сейчас, в ситуации, когда нужна любая помощь, к волонтерам не будет странного отношения. Люди на себе почувствуют и поймут, что такое настоящее волонтерство. Ребята, которые сейчас доставляют продукты, лекарства пожилым, в чем-то жертвуют собой - ведь никто не гарантирует, что ты не заразишься, даже если будешь соблюдать все меры безопасности", - считает Август.

Эксперт также отмечает, что к волонтерству присоединяются люди, которым раньше это не приходило в голову. Участвуют и бизнесмены, которые не просто дают деньги, а сами развозят те же продукты, оказывают какую-то еще помощь — информационную, психологическую.

"Делим беду на всех - вместе переживаем то, чего никогда в нашей стране не было. Государство несомненно помогает. Громко заговорили о волонтерстве в 18-м году. Прошел первый форум, потом был Год добровольца, это как-то помогло людям узнать друг друга, узнать, что ты не один, а можешь найти единомышленников. Сейчас есть ассоциация волонтерских центров, есть ресурсные центры в регионах, куда может человек прийти за поддержкой, за помощью в разработке своего проекта, чтобы присоединиться к кому-то. Чтобы не набивать шишки, а качественно развивать свою идею. Многие хотели бы что-то делать хорошее, доброе, но не понимают как. Либо начинают и совершают одни и те же ошибки. Ассоциация волонтерских центров помогает в том, чтобы ошибок было меньше, а поддержки больше", - рассказывает Август.

Она также рассказала, что во время непростой ситуации с коронавирусом заметна активизация крупных компаний на волонтерском поприще.

"Во время пандемии множество компаний помогли деньгами, сейчас в Москве за счет того, что были собраны деньги корпоративными волонтерами, несколько гостиниц предоставили по какой-то минимальной цене номера для врачей, чтобы они не ехали домой после смены, а могли отдыхать. Плюс сейчас приезжают специалисты из регионов, им вообще некуда идти. Ассоциация менеджеров России последние 2 года развивала направление корпоративного волонтерства. Это стало нормальным и даже обязательной линией развития любой нормальной компании. Просто сидят люди, что это нормальные люди, которым не все равно", - отметила Алена Август.

Она также объяснила, по какой причине люди становятся добровольцами и стараются помочь другим людям в трудной ситуации.

"Когда где-то что-то происходит и человек в этом не участвует, он не понимает, чем там занимаются. А тут пришел человек помочь тебе конкретно. Когда ты понимаешь, что твоим маме, папе, бабушке, дедушке лекарство принесли, продукты, конечно, ты понимаешь, что это нужное дело. И ты тоже становишься волонтером, помогаешь чьим-то родителям уже в своем городе. Это те самые горизонтальные связи, которые нужны. То, что делает нас людьми", - подытожила она.