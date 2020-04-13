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Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии

Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии
Папа Франциск призвал к солидарности во всем мире, чтобы противостоять "эпохальному вызову", который ставит пандемия коронавируса. Об этом он говорил в своем традиционном пасхальном обращении в воскресенье, 12 апреля. В частности, понтифик обратился к Европейскому союзу, пишет агентство Al Jazeera.

Он напомнил, что Европа восстала снова после Второй мировой войны "благодаря конкретному духу солидарности, который позволил ей преодолеть соперничество прошлого".
Папа призвал политических лидеров дать надежду и возможность уволенным работникам, и призвал к облегчению санкций, списанию долгов и прекращению огня, чтобы успокоить конфликты и финансовые кризисы во всем мире.

Он также выразил благодарность и поддержку врачам и медсестрам, которые работали "до изнеможения и нередко за счет собственного здоровья".

Папа Франциск возглавил пасхальную мессу в пустой базилике Святого Петра и призвал людей "не поддаваться страху" и сосредоточиться на "послании надежды".

Месса, на которую обычно собралось около 10 тысяч человек, была закрыта для публики, и на ней присутствовало всего около двух десятков человек, в том числе несколько алтарных серверов и хор меньшего размера, чем обычно.

Франциск также нарушил многовековые традиции и решил, что проведет прямую трансляцию мессы на Пасхальное воскресенье, чтобы позволить 1,3 миллиардам католиков со всего мира отпраздновать свой самый священный праздник не смотря на эпидемию коронавируса.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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