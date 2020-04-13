Папа Римский призвал прощать бедным странам долги и облегчать санкции во время пандемии

Влада Некрасова

Папа Франциск призвал к солидарности во всем мире, чтобы противостоять "эпохальному вызову", который ставит пандемия коронавируса. Об этом он говорил в своем традиционном пасхальном обращении в воскресенье, 12 апреля. В частности, понтифик обратился к Европейскому союзу, пишет агентство Al Jazeera.Он напомнил, что Европа восстала снова после Второй мировой войны "благодаря конкретному духу солидарности, который позволил ей преодолеть соперничество прошлого".Папа призвал политических лидеров дать надежду и возможность уволенным работникам, и призвал к облегчению санкций, списанию долгов и прекращению огня, чтобы успокоить конфликты и финансовые кризисы во всем мире.Он также выразил благодарность и поддержку врачам и медсестрам, которые работали "до изнеможения и нередко за счет собственного здоровья".Папа Франциск возглавил пасхальную мессу в пустой базилике Святого Петра и призвал людей "не поддаваться страху" и сосредоточиться на "послании надежды".Месса, на которую обычно собралось около 10 тысяч человек, была закрыта для публики, и на ней присутствовало всего около двух десятков человек, в том числе несколько алтарных серверов и хор меньшего размера, чем обычно.Франциск также нарушил многовековые традиции и решил, что проведет прямую трансляцию мессы на Пасхальное воскресенье, чтобы позволить 1,3 миллиардам католиков со всего мира отпраздновать свой самый священный праздник не смотря на эпидемию коронавируса.