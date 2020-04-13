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Первая в России школа фермеров перешла на индивидуальное обучение

Первая в России школа фермеров перешла на индивидуальное обучение
Единственная в России школа фермеров в Тамбове продолжает обучать специалистов. В связи со сложившийся обстановкой весь процесс обучения стал индивидуальным с применением всех необходимым мер безопасности.

"В условиях действия ограничений для предотвращения распространения коронавируса уроки проходят индивидуально с каждым фермером с соблюдением всех правил безопасности. В непростых условиях эпидемиологической обстановки в единственной в России школе фермеров в данное время обучение доступно только тамбовским фермерам", – пояснили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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