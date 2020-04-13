Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Песков: Отношения с США ничуть не улучшились

Песков: Отношения с США ничуть не улучшились

Эффективность общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по нефтяному вопросу не означает улучшения отношений двух стран. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», — сказал Песков на пресс-конференции.

По словам Пескова, Путин и Трамп в своем разговоре не касались отмены антироссийских санкций.

«Вы знаете, что Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны», — пояснил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Newstes , Дональд Трамп в телефонном разговоре поблагодарил Владимира Путина за решение о сокращении добычи нефти, подчеркнув, что оно поспособствует стабилизации мировых финансовых и энергетических рынков. Американский лидер отметил, что совместная работа России, Саудовской Аравии и других производителей нефти «успокоила мировые энергетические рынки».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Песков: Отношения с США ничуть не улучшились
Песков: Отношения с США ничуть не улучшились
Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в интернете
«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в
СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"
СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"
США задумали создать альтернативную ВОЗ
США задумали создать альтернативную ВОЗ
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию
Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию
В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
Любимые мужчины Татьяны Навки
Любимые мужчины Татьяны Навки
Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года
Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года
Сделка по нефти разочаровала рынок
Сделка по нефти разочаровала рынок

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению

Еще по теме

Песков усмотрел феноменальное сходство позиций Путина и Трампа
Песков рассказал об условиях улучшения отношений с США
Трамп поблагодарил Путина за оценку темпов роста экономики в США
Песков раскрыл детали предстоящего саммита лидеров России и США