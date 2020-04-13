Песков: Отношения с США ничуть не улучшились

Анастасия Иванова

Эффективность общения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по нефтяному вопросу не означает улучшения отношений двух стран. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу», — сказал Песков на пресс-конференции.

По словам Пескова, Путин и Трамп в своем разговоре не касались отмены антироссийских санкций.

«Вы знаете, что Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны», — пояснил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Newstes , Дональд Трамп в телефонном разговоре поблагодарил Владимира Путина за решение о сокращении добычи нефти, подчеркнув, что оно поспособствует стабилизации мировых финансовых и энергетических рынков. Американский лидер отметил, что совместная работа России, Саудовской Аравии и других производителей нефти «успокоила мировые энергетические рынки».