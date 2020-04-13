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Пять коротких заговоров, чтобы 13 число было удачным днем

Пять коротких заговоров, чтобы 13 число было удачным днем

Число 13 имеет дурную славу. С ним связывают неприятности, ведьмин шабаш, метку Дьявола, а то и саму смерть. Есть 5 коротких заговоров, которые помогут обойти обещанные несчастья и сделать число 13 удачным днем.

Так повелось, что число 13 связывают с различными страшными, роковыми вещами. Тринадцать стало проклятьем всей нумерологии — воплощением ада в мире чисел, а также символом безнадежного невезения. Любой день 13-го априори считается неудачным, ведь отрицательная энергия окутывает весь мир. Но если правильно себя вести, то ничего плохого не произойдет. Мощную энергетику этого дня можно направить в другое русло при помощи 5 простых заговоров.


1. Заговариваем удачу 13 числа

Если правильно начать утро, то удача будет сопутствовать каждому начинанию. Проснувшись утром, не спешите вставать с постели: для начала настройте свое тело на новый день. Вытяните руки вверх, потяните носочки. Делайте все с улыбкой. А затем встаньте с правой ноги и проговорите: «Начинаю утро с правой ноги, удаче со мной по пути».

2. Умываемся на удачу

Число 13 несет негативную энергетику, но нейтрализовать ее поможет небольшой обряд: включите теплую воду, трижды умойтесь, сполосните шею и руки до локтей. Также можно принять душ. После этого стряхните с себя капли и скажите: «Куда вода утекла — туда и грязь с меня ушла. Вытираю не воду, а дрянную силу. Слово мое замок. Слово мое закон».


3. Защитный заговор на 13 число

Чтобы поставить защиту от негатива, нужно выдернуть у себя один волос и проговорить: «Волос с моей головы, 13 числа меня защити от колдовских происков злых и проблем роковых. Слово возьму да на замок запру. Твердо оно как сталь, отведет беду да печаль». Для усиления заговора можно нарисовать на каждой ладони небольшую пятиконечную звезду и не стирать ее до конца дня.

4. Избавляемся от негатива 13 числа

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в этот день заговорить что-то из своего гардероба, например, футболку или блузку, которую вы сегодня собираетесь надеть. Для этого трижды окропите предмет одежды святой водой, повторяя: «Святому — чистое, а грязи — грязь, чтобы нечисть до меня не добралась». После сложите эту вещь и прочтите любой защитный заговор; лучше всего использовать следующий: «Тело мое прикроешь, от дождя и ветра защитишь, как щит меня береги да несчастья отвороти. Слово забери, ключом запри, в исполнение приди».

5. Осеняем себя удачей перед выходом (важным делом)

Перед выходом из дома улыбнитесь своему отражению в зеркале, а затем прочтите: «Куда я — туда за мной и удача моя». Порог переступаем правой ногой, повторяя про себя: «Господи, спаси и защити».

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По материалам: dailyhoro.ru

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