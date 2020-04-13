Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова

Вадим Карасев

Стас МихайловФото: @stas_mihailoff

Артист Стас Михайлов заражен коронавирусом, положительный результат после четырех отрицательных показал пятый тест. Свою речь он опубликовал в Instagram.

Михайлов заявил, что его выписали из больницы, однако он остается на карантине дома. «Вроде выписали, но, я считаю, что человек еще заразен дней десять», — сказал артист.

Он отметил, что ждет подтверждение Роспотребнадзора о своем полном выздоровлении.

Михайлов подчеркнул, что призывает людей не лечиться дома и «не ждать». «Сразу вызываешь скорую, тебя забирают, делают компьютерную томографию, если у тебя спокойные легкие — врачи сами определяют лечение», — добавил он.

По словам артиста, у него три дня держалась температура 37–37,2 градуса, после чего пропало обоняние.

Ранее сообщалось, что Михайлова четыре раза проверили на заражение коронавирусом — результат оказался отрицательным.